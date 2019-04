Trois cents chats sortent leurs griffes pour le titre suprême

Près de trois cents chats, principalement de Suisse et de France, joueront aux top models ce week-end à la Tronchenaz. «Une trentaine de races seront représentées», annonce Geneviève Thut, présidente du Cat Club de Genève, organisateur de l’événement. Parmi ces races figureront l’Abyssin et le Somali, auxquels est dédié un ring à l’Américaine samedi, le Savannah, peu connu mais fascinant par son côté félin sauvage, ou encore le rarissime Lykoi, sorte de chat-garou né d’une mutation spontanée.

Grand Champion d’Europe est le titre suprême auquel peut prétendre un chat, l’apothéose en somme. Pour accéder à cette distinction, les félins ont déjà dû affronter plusieurs juges dans des compétitions internationales. «Pour être Grand Champion d’Europe, le chat doit friser la perfection, à savoir totaliser 99 points sur 100 par rapport au standard officiel de sa race», précise Geneviève Thut.

Toutes longueurs de poil confondues

À Villeneuve, le programme prévoit un concours traditionnel samedi, un autre le dimanche. Ils se dérouleront au podium, devant le public, avec la sélection et l’attribution des «Best in Show» (meilleur mâle, meilleure femelle, meilleur mâle castré, et les meilleurs chatons) toutes longueurs de poil confondues. Parmi les huit chats de chaque catégorie de poil (long, mi-long, court), les juges désigneront ensuite le meilleur, qui obtiendra le «Best of Best». Enfin, les juges éliront parmi ces 3 Best of Best le plus beau, qui gagnera le très convoité "Best suprême", qui consacrera le meilleur chat de l’exposition. (24 heures)