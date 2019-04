Trois cents sujets languissent dans le frigo du Grand Conseil

Il y a trois ans, les députés vaudois étaient obligés d’annuler certaines de leurs séances hebdomadaires, par manque de dossiers à se mettre sous la dent. La plupart des élus pointaient du doigt le Conseil d’État, qu’ils accusaient de répondre trop lentement à leurs questions, leurs demandes de rapports ou leurs propositions. Eh bien, dés­ormais, c’est la situation inverse.

Ce n’est pas demain la veille que le Grand Conseil annulera de nouveau une séance. Les 150 députés ont des centaines de dossiers qui attendent dans les tiroirs: 278 exactement, selon le pointage de l’officielle Liste des objets en attente de traitement du 21 mars. Une poignée d’entre eux y dort depuis deux ans. D’ailleurs, plusieurs élus ont manifesté leur surprise ces dernières semaines à la tribune du Grand Conseil. Il s’avère que les députés eux-mêmes sont en partie à l’origine de cet embouteillage.

Quel genre de dossiers?

Alors à quoi correspondent ces dossiers en attente? Ce sont des dossiers, de toutes les tailles, prêts ou presque prêts à passer devant le Grand Conseil lors d’une séance plénière. Presque la moitié (145) se compose de «réponses à des interpellations», c’est-à-dire des textes écrits par le Conseil d’État pour répondre à des questions d’un député. Un autre gros paquet réunit 63 dossiers avec un rapport de commission déjà ficelé.

Trente-cinq sont en attente d’un rapport, mais encore dans les temps. Et huit sont labélisés «en retard», car hors délai. La raison: des questions d’agenda, selon les élus concernés. Enfin, quatre dossiers attendent un complément du Conseil d’État. Rémy Jaquier, président libéral-radical du parlement, reconnaît que l’assemblée a passablement de boulot: «J’utilise l’image d’une baignoire qui se vide et se remplit. Elle est en train de se vider petit à petit. Je suis confiant avec une douzaine de séances d’ici à l’été.»

Faut-il brider les élus?

Les 150 députés sont eux-mêmes responsables d’une partie de l’engorgement. Ils écrivent une kyrielle de textes, questions et propositions, et ça va crescendo: 267 pour l’année politique 2014-2015 et 501 pour 2017-2018. Depuis janvier, ils en sont déjà à près de 150.

Faudrait-il les brider pour éviter l’engorgement? «Ce serait contre nature, note Rémy Jaquier. Un parlement est par essence un lieu où l’on parle, où l’on vient avec des idées et des propositions. Nous sommes les émissaires du peuple et devons remonter les préoccupations de la population.»

Parmi les députés qui se sont étonnés de la situation, il y a le chef du groupe UDC, Philippe Jobin. Lui avait déposé une interpellation sur la loi sur l’enseignement obligatoire (LEO) en 2016. Le Conseil a rendu sa réponse en mai 2017, et c’est seulement en février dernier que le Grand Conseil s’est penché dessus. Il partage l’avis de Rémy Jaquier: «Il faut reconnaître qu’on est prolifiques. On ne peut pas nous reprocher cette liberté démocratique. Nous avons la possibilité de réfléchir, de poser des questions, de remonter les questions que se pose la population. Nous avons été élus pour cela.»

La socialiste Valérie Schwaar est dans la même situation, avec une interpellation sur le scandale des porcheries, dont la réponse est prête depuis décembre 2017. Pour elle, l’important n’est pas que le Grand Conseil en discute: «D’autres collègues avaient interpellé le Conseil d’État sur le même sujet. Le but était de montrer que le parlement estimait la situation problématique et qu’il demandait au Conseil d’État d’agir rapidement. Il l’a fait et nos textes ont atteint leur objectif.»

Quelles priorités?

La solution serait-elle de traiter en priorité les vieux dossiers? Non, selon Igor Santucci, le secrétaire général du Grand Conseil. Pour lui, la longueur de la liste d’objets à traiter découle du fait que le Grand Conseil a priorisé des projets importants ces dernières années: lois sur l’aménagement du territoire, sur la pédagogie spécialisée, sur les violences domestiques, initiative sur les soins bucco-dentaires, plan directeur cantonal, etc. «Le Grand Conseil privilégie les objets urgents ainsi que les lois et décrets, ajoute Igor Santucci. La priorisation se fait principalement à la demande du Conseil d’État.»

Quel impact sur le Conseil d’État?

À propos du Conseil d’État, auprès duquel près de 200 dossiers sont en traitement, la frénésie des députés a forcément un impact sur lui. Le chancelier de l’État, Vincent Grandjean, refuse de faire porter à l’une ou l’autre autorité la responsabilité de la situation. Il note que l’État n’a jamais calculé le coût moyen d’un objet parlementaire. «Je peux dire que le travail est important, mais inégal entre les services, en fonction de l’intérêt des députés», ajoute-t-il.

À entendre Vincent Grandjean, l’administration a de quoi absorber la hausse des questions et interpellations des parlementaires. Mais il est plus circonspect face aux «gros objets», comme il dit: initiatives, motions et postulats, qui nécessitent un travail important. «Nous avons un retard structurel avec ces objets, explique-t-il. En voyant leur nombre passer de 40 à 55 l’an dernier, cela signifie que nous risquons d’augmenter ce retard. Notre capacité à les traiter est stable. Je ne peux pas garantir que nous pourrons l’augmenter.» (24 Heures)