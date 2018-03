Trois projets de recherche autour des fourmis de Cully

Jeudi soir, à la salle Davel de Cully, les habitants étaient conviés à un cours ex cathedra du professeur Daniel Cherix. Avec volubilité, le biologiste a décrit par le menu les particularités de la Tapinoma magnum, la fourmi invasive découverte au nord du village l'été passé, devant un parterre intéressé quoique circonspect. Après lui, deux autres spécialistes se sont exprimés. Le désinfestateur Gérard Cuendet pour détailler les moyens de lutte qui seront mis en place, l'entomologiste Anne Freitag pour évoquer les trois projets de recherche qui traiteront de cette invasion.

«Tout a commencé avec Christophe Colomb», a rappelé Daniel Cherix, pour évoquer la responsabilité humaine dans le déplacement des espèces. La Tapinoma est en effet une native du pourtour de la Méditerranée et a sans doute été apportée ici par le biais d'une plante en pot. Sous nos latitudes, elle change de comportement et devient hautement invasive. Aujourd'hui, la supercolonie qu'elle a fondée, sans doute il y a quelques années, à Cully s'étend sur 2,3 ha autour du cimetière et du chantier des Fortunades, qui accueillera le local des pompiers d'ici à la fin de l'année.

Pour lutter contre la colonisatrice, Gérard Cuendet posera des appâts et des barrages insecticides autour des bâtiments du périmètre, qui sont la proie de millions de Tapinoma. Un habitant était là pour témoigner des «kilos» de fourmis déjà ramassées dans sa véranda. «L'objectif à atteindre est l'éradication totale», a indiqué le désinfestateur, qui surveillera aussi les décharges dans lesquelles ont été amenés les murs et une partie de la terre du chantier.

Les fourmis locales, la vigne et un contraceptif

Pour arriver à ce but, trois projets de recherches ont été mis en route, a expliqué Anne Freitag, conservatrice au Musée cantonal de zoologie. D'abord, une étudiante de la Haute Ecole du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève (Hepia) consacrera sa thèse de bachelor aux effets de la Tapinoma magnum sur les populations locales de fourmis. Une recherche encadrée par Mme Freitag et M. Cherix, en collaboration avec Agroscope (Changins), étudiera les dégâts potentiels de la fourmi sur la vigne.

Enfin, les deux spécialistes s'appliqueront à trouver la meilleure manière d'appâter ces fourmis du Sud, afin qu'elles transmettent un contraceptif à leurs reines. Cette hormone juvénile - pas plus toxique que le sel, donc a priori neutre pour l'environnement - doit rendre les centaines de reines stériles et ainsi faire mourir la colonie de «mort naturelle», soit entre quatre mois pour les petites ouvrières et deux ans pour les reines.

Financement des autorités

Ces recherches seront financées à 50% par la Confédération et à 50% par le Canton sur les deux années à venir, a indiqué la municipale Eveline Marendaz-Guignet. «D'ici là, nous vous demandons de ne pas exporter de terre du site, ni de lutter contre une invasion avec les insecticides trouvés dans le commerce, inadaptés.» La désinsectisation par un professionnel sera financée par la Commune. La municipale a aussi indiqué qu'une communication serait faite aux communes environnantes. (24 heures)