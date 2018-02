Trop de jeunes Vaudois restent sur le carreau

Rupture d’apprentissage, abandon du gymnase, études interrompues. L’Office fédéral de la statistique (OFS) a publié récemment une étude sur le parcours des jeunes de moins de 25 ans, en mesurant la proportion de ceux qui ont un diplôme en poche.

Les résultats de la Suisse alémanique sont brillants. Dans presque tous les cantons, les jeunes adultes «certifiés» pointent à plus de 90%, avec une moyenne suisse à 90,9%. Le meilleur résultat est obtenu par Appenzell Rhodes-Intérieures (98,6%). Moins glorieux, les Vaudois figurent à l’avant-dernière place de ce classement (84,8%), juste devant Genève (83,1%). Autrement dit, 15% de nos jeunes se retrouvent sans diplôme en poche. Alors que la Conférence des cantons vise 95% de diplômés.

Pour Laurent Gaillard, coauteur de l’étude à l’OFS, de nombreuses raisons expliquent cette différence, sans réponse unique à ce stade. Parmi les éléments d’analyse: la part de jeunes étrangers nés à l’étranger influence significativement les courbes. Dans le canton de Vaud, les chiffres sont ainsi meilleurs lorsque l’on restreint la statistique aux jeunes Suisses nés en Suisse (90%). Plus le canton accueille dans ses écoles de non-Suisses, avec les problèmes de langue que cela suppose notamment, plus la proportion de jeunes titulaires d’un diplôme s’amenuise.

Plus de diplôme où l'apprentissage est prisé

Les contrastes ville-campagne sont aussi importants. Lausanne, par exemple, affiche un taux plancher de 80,2%, contre 92,5% dans le district de la Broye. Les cantons à forte composante rurale ont globalement de meilleurs taux de diplômés. Mais l’élément qui retient le plus l’attention des observateurs est la répartition entre les diplômés de la formation professionnelle et les titulaires d’une matu. Un bref parcours des résultats des 26 cantons montre qu’il y a davantage de jeunes avec un papier en poche dans les cantons où les apprentissages ou les écoles professionnelles sont les plus prisés.

Or, Vaud figure parmi ceux qui présentent les plus hauts taux d’élèves ayant suivi une formation générale (maturités et diplômes de culture générale) pour une proportion très moyenne d’apprentissages et de formations en écoles des métiers.

Pour Jean-Daniel Zufferey, chef de la Division des affaires intercantonales et de la transition au Département vaudois de la formation (DFJC), plus on pousse les jeunes à suivre des formations exigeantes sur le plan scolaire, plus il existe un risque d’échec. «La question n’est pas simple, poursuit-il. Faut-il viser une forte proportion d’universitaires, avec les risques que cela comporte, ou inversement assurer une certification à un maximum de jeunes en développant la formation professionnelle? On entend tous les jours qu’il manque des universitaires en Suisse, mais aussi qu’il y a encore trop de jeunes sans formation.»

Reste qu’avec plus de 15% de jeunes Vaudois sans diplôme, les conséquences sont réelles. Dans le canton, on recense plus de 4000 personnes entre 18 et 25 ans au revenu d’insertion (RI, aide sociale). Or, comme l’a déclaré la ministre Cesla Amarelle devant le Grand Conseil, il y a une «corrélation très forte» entre le faible degré de certification et le taux de dépendance au RI. La magistrate a tranché: il faut revaloriser la formation professionnelle. Dès sa campagne électorale, la socialiste a milité dans ce sens alors que Vaud est plutôt attaché à l’académisme.

Remèdes dans le pipeline

Ses premiers gestes politiques ont confirmé cette option. Michel Tatti, directeur du Centre professionnel du Nord vaudois, a été nommé conseiller personnel; l’ancien chef du Service de la promotion économique, Lionel Eperon, a pris la tête de la Direction de l’enseignement postobligatoire.

De très nombreuses mesures, petites ou grandes, figurent en outre dans le pipeline du DFJC. Par exemple, l’État veut augmenter le soutien personnalisé aux jeunes en rupture. Un effort doit être consenti pour promouvoir les AFP (attestation fédérale de formation professionnelle), des diplômes moins exigeants que les CFC (certificat fédéral de capacité). Le suivi des apprentis et des élèves (orientation) sera renforcé. Des plates-formes régionales avec les acteurs de l’orientation, des écoles professionnelles et des entreprises sont envisagées. Le programme de législature du gouvernement vise la création de 1000 places d’apprentissage.

Remède il y a donc. Mais une question demeure: les Vaudois n’obtiennent-ils pas de moins bons résultats à cause d’un niveau scolaire moins bon? Fribourg, par exemple, n’a pas tout misé sur la formation professionnelle. Beaucoup de ses jeunes obtiennent une maturité. Le canton affiche pourtant un «taux de certification» de 92,7%.

Jean-Daniel Zufferey renvoie aux derniers résultats de PISA (2012), qui montrent que les Vaudois figurent dans la moyenne des élèves romands. Le spécialiste pointe aussi que les résultats par canton de PISA et de l’OFS ne sont pas directement en corrélation, ce qui démontre que le niveau scolaire n’est «probablement pas déterminant».

L’étude de l’OFS:

www.bfs.admin.ch

(24 heures)