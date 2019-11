Un outil pour capter l'attention des élèves

Ils sont assis par terre en rond pour réviser, au début de la leçon, les clés qui les aideront à se concentrer. Dans cette classe de 3P à l’école de Bassins, les 14élèves de Marianne Klay, âgés de 6 à 7 ans, sont prêts. Ils ont été prévenus qu’il y aurait des visiteurs dans la classe, dont la présence risquait fort de les «faire tomber de la poutre». Une image que les enfants connaissent déjà bien car elle est utilisée par le programme qu’ils expérimentent depuis août dernier pour apprendre à réagir et appréhender une situation qui demande de l’attention. «Celle-ci varie, selon la peur, les émotions, selon que vous devez franchir une poutre haute et très étroite ou une poutre large et basse, moins dangereuse», rappelle la maîtresse.

Par la discussion collective et des questions sur ce qui peut détourner l’attention d’un élève, le petit groupe montre qu’il a déjà intégré quelques règles. Qu’il faut bien écouter pour avoir une bonne perception des choses. Qu’il faut savoir dans quel intention on les fait. Enfin, qu’il y a des modes d’emplois, des trucs pour y arriver. Comme prendre des notes, même à leur jeune âge, ce que les élèves font une fois de retour à leur pupitre, pour la leçon de calcul.

«Si j’invite à mon anniversaire six filles et quatre garçons, combien de copains vont y venir?» demande la maîtresse. Bien que perturbés par la différence fille ou garçon, la plupart des enfants finissent par écrire dix sur leur tablette à l’encre effaçable. Une fillette a écrit quatre. C’est faux, mais elle a été très attentive. La maîtresse n’a-t-elle pas dit «combien de copains» vont venir?

L’inventeur en classe

Au fond de la classe, l’inventeur de la méthode utilisée, Jean-Philippe Lachaux, est surpris de voir comment ces petits répondent sans qu’on leur répète la consigne et comment le groupe tient longtemps dans sa bulle d’attention. Son programme ATOLE (lire encadré) est entré dans des classes vaudoises en combinaison avec la médiation d’apprentissage lancée en 2013 par Lydie Ramasco-Paslier au Gymnase du Bugnon, à Lausanne.

Enseignante formée à la neurophilosophie, son mandat était de mettre en place une formation des enseignants en médiation de l’apprentissage au niveau des collèges et des gymnases. Car de nombreux élèves ne trouvent pas de sens à leurs études et se retrouvent en rupture avec école et famille. Soutenu par le Service de l’enseignement spécialisé, son programme propose un accompagnement pour les aider à travailler sur la temporalité de l’apprentissage. «Il faut comprendre le ressort du désir de l’être humain, élan vital car le cerveau doit trouver du sens pour se mettre en route et donner une motivation qui suscite le bien vivre ensemble», explique la spécialiste, qui a trouvé de nombreux points communs entre sa démarche et celle de Jean-Philippe Lachaux.

«Les résultats ont été si encourageants que la démarche a été élargie aux plus jeunes élèves, dans un but préventif plutôt que curatif», relève Lydie Ramasco-Paslier. Aujourd’hui, des enseignants ont été formés dans le primaire, et expérimentent la méthode dans les écoles de La Sallaz, à Lausanne, d’Apples, de Saint-Légier-Blonay et de Begnins, dont font partie les classes de Bassins. «Chez nous, 40 maîtres sur 130 se sont formés, et le programme crée une belle émulation en classe», se réjouit sa directrice, Corinne Gobet-Mahler.