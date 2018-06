Un ADN pour deux n'a pas suffi pour être acquittés

Qui est qui? Quatre ans de prison pour l’un, 40 mois pour l’autre. Les jumeaux de 26 ans jugés depuis la semaine dernière à Nyon ont écopé de lourdes peines pour des infractions qu’ils affirment ne pas avoir commises malgré la présence de leur ADN.

Comme le Ministère public avant eux, les juges n’en ont pas cru un mot. Et nier malgré des indices accablants aggrave la culpabilité aux yeux de la Cour, donc la sanction. Le tribunal considère que les deux frères sont coauteurs de la tentative de brigandage subie en été 2017 par l’employée d’un restaurant de Morges alors qu’elle rentrait chez elle avec la recette du jour. Et si l’un est davantage puni que l’autre, c’est parce qu’il a en plus été reconnu coupable du vol du contenu de la caisse commis une nuit de la semaine précédente dans ce même établissement, où son frère avait travaillé.

Simple en apparence, le dossier présentait une particularité rare. Les accusés, vrais jumeaux, partagent un ADN commun. Or c’est notamment sur la base de la découverte de cette empreinte génétique que reposait l’accusation. Toute la question était de savoir qui avait fait quoi.

La victime de la tentative de brigandage se souvient d’un homme cagoulé, muni d’un pistolet, qui a tenté d’ouvrir la porte de sa voiture alors qu’elle venait de pénétrer dans son garage. Des traces d’ADN relevées sur la carrosserie accusaient tant l’un que l’autre des jumeaux. Pour les départir, il a été tenu compte que celui des deux privé de l’usage de son bras droit ne pouvait être le braqueur. Les juges ont tout de même considéré qu’il était dans le coup, qu’il faisait le guet. Ils s’en sont convaincus après avoir reconnu les deux frangins sur les images de surveillance dans le train revenant quelques minutes plus tard des lieux de l’agression. Les prévenus n’ont pas convaincu en disant être allés à cet endroit juste pour boire des verres.

L’ADN appartenant à l’un ou à l’autre avaient aussi été retrouvé sur le couteau qui a servi à ouvrir la caisse lors du vol dans le restaurant la semaine précédente. Mais il y avait aussi des empreintes digitales et, à la différence de l’ADN, elles ne sont pas communes à des jumeaux. Cette double affaire devrait être rejugée en appel. (24 heures)