Un Montreusien crée un guide de voyage en direct

Ce guide touristique apprend au voyageur tout, ou presque, ce qu’il ne sait pas au sujet de son voyage entre Montreux et les Rochers-de-Naye. De la vitesse du train au nom de la montagne qui apparaît en face. Pour son travail de fin d’apprentissage, Raphaël Gabriel, informaticien au Chemin de fer Montreux-Oberland bernois (MOB), a créé un site web offrant en temps réel toutes les données sur le trajet qu’il emprunte. Ce qui lui a valu le prix du meilleur travail pratique d’informatique du canton de Vaud. «C’est un site web qui fonctionne comme une application, mais sans ses inconvénients, explique l’intéressé. Il n’y a pas besoin de créer un compte ou de donner sa localisation.» Ce guide numérique est utilisable depuis le 1er août sur le chemin de fer Montreux - Les Rochers-de-Naye. Bientôt, il sera développé sur d’autres lignes ferroviaires du MOB, dont le GoldenPass Express qui s’en ira jusqu’à Interlaken. Pour l’heure, c’est une première en Suisse romande.

Sur le site internet, au fur et à mesure de l’avancement du train des Rochers-de-Naye, le passager trouvera sa localisation sur une carte interactive, des propositions d’activités, de balades, des lieux d’intérêt ou des suggestions de restaurants à proximité. Il y découvrira encore des informations originales, à l’exemple de la présence dans le secteur de la ligne de partage des eaux Rhin-Rhône. Le site internet apprendra ou confirmera au voyageur que les gouttes de pluie tombées sur le versant nord des crêtes s’en iront dans le Rhin et celles dégringolant au sud dans le Rhône. «Ce guide numérique signale aussi, le moment venu, l’endroit où surgissent parfois des chamois», glisse Raphaël Gabriel.

Lors de son trajet, le voyageur pourra tout savoir sur les gorges du Chauderon – où s’écoule la Baye de Montreux –, sur la Dent-de-Jaman – qui accueille même les marcheurs débutants – ou sur la via ferrata des Rochers-de-Naye – sur laquelle il vaut mieux ne pas avoir le vertige. «Ce guide électronique s’applique particulièrement à cette ligne de train touristique qui traverse de nombreux endroits d’intérêt et des paysages magnifiques, applaudit Jérôme Gachet, porte-parole du MOB. Les informations complémentaires qu’il apporte donnent une plus-value instantanée à notre clientèle, mais l’inciteront également à revenir chez nous.»

Une demande des touristes

En créant son guide dernier cri, Raphaël Gabriel a d’ailleurs été inspiré par des demandes récurrentes formulées par les touristes, désireux d’en savoir plus sur la ligne Montreux - Les Rochers-de-Naye. Elle a été créée sur des pentes tellement raides que certains craignaient, lors de sa construction, il y a plus d’un siècle, que les trains ne tombent dans le Léman. «Le but n’est pas que les gens restent rivés sur leur smartphone, mais qu’ils apprécient au mieux leur aventure dans le train, commente Raphaël Gabriel. C’est un peu une nouvelle manière de voyager.»