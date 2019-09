Paléo a dévoilé mercredi les grandes lignes de son futur visage. Dès 2020, le festival nyonnais va s'étendre vers le nord, avec une nouvelle scène qui remplacera les Arches. Le nombre de spectateurs reste le même.

La construction sur le site de l'Asse du nouveau dépôt du train Nyon-St-Cergue «nous a obligés à repenser complètement l'urbanisme du terrain», a expliqué mercredi Daniel Rossellat. Le président du festival parle d'un «changement assez fondamental». Le plus grand depuis le déménagement sur la plaine de l'Asse en 1990.

La réorganisation n'était «pas si simple» et les organisateurs n'ont pas caché leurs tâtonnements. Comment éviter les interférences sonores entre les scènes, assurer le flux du public et limiter les nuisances sonores pour les communes avoisinantes ? Après trois ans de réflexion, un projet dit «de rupture» a été présenté.

Fini les Arches

Principale innovation: la scène des Arches sera remplacée par une nouvelle scène B - un nom de travail provisoire - qui se situera sur le haut du site, dans l'extension du terrain en pente douce. «Cette scène propose 25% de surface en plus que les Arches et permettra des concerts devant 5000 à 18'000 spectateurs dans d'excellentes conditions», a expliqué le chef des constructions, Stéphane Python.

Un nouvel espace «thématique» - dont le concept sera dévoilé plus tard - prendra place près de l'entrée. «On est en train d'y travailler. Ce sera plus qu'une scène, un festival dans le festival, un lieu avec une programmation musicale et une décoration qui y est liée, un écrin pour d'autres types de musiques», a dit M. Rossellat.

Plus de place pour les spectateurs

La grande scène, véritable pilier du festival, reste en place. Idem pour le Club Tent et le Village du monde même si, pour ce dernier, la scène du Dôme sera orientée différemment. Le Détour (3000 places, dédié aux découvertes et aux musiques urbaines) disparaît.

Globalement, le festival gagne 10% de terrain, soit environ 1,5 hectare. Cette augmentation de la surface n'entraînera pas de hausse du nombre de spectateurs. «Chacun doit pouvoir voir les spectacles fédérateurs sur la grande scène», estime Daniel Rossellat. Les zones de décompression seront élargies «pour que les spectateurs se sentent encore plus à l'aise».

Elan durable

Ce réaménagement donne au festival l'opportunité de s'impliquer davantage en faveur du développement durable. En 2020, il en sera fini de la vaisselle jetable. Des points de récolte reprendront la vaisselle sale pour ensuite la laver. Comme c'est déjà le cas pour les gobelets, dont plus d'un million ont été lavés cette année.

Le festival s'est fixé pour objectif de diminuer de 25% son empreinte carbone d'ici à sa 50e édition, en 2025. La réflexion va englober de nombreux aspects, dont la nourriture, les déchets, les transports et l'impact sur le sol. «On va proposer une nouvelle ville éphémère de 50'000 personnes. On aimerait qu'elle soit encore plus durable», a expliqué Mario Fossati, secrétaire général.

Cette mue va occasionner quelque 850'000 francs d'investissements, une somme qui sera puisée dans les réserves. Le nouveau site devrait coûter quelque 400'000 francs annuels supplémentaires. «Il n'est pas prévu d'augmenter le prix des billets», a précisé Daniel Rossellat. (ats/nxp)