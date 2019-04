Un Tapis vert pour valoriser le lait durable

Début septembre, les consommateurs verront débarquer Tapis vert, un nouveau standard pensé par l’Interprofession du lait (IP Lait) pour valoriser le «lait durable». Dix exigences ont été définies, concernant notamment le bien-être animal et l'affouragement. Par exemple, les vaches doivent au moins êtres inscrites à l'un des deux programmes, SST et SRPA, de la Confédération. Le premier régit les systèmes de stabulation, le second les sorties en plein air. D'autres directives concernent la traite ou encore la détention des veaux. Au niveau de l'affouragement, si des tourteaux de soja sont utilisés, ils devront provenir de sources durables, tandis que la graisse et l'huile de palme sont bannies. Autres exigences: les antibiotiques sont limités et les paysans doivent donner des noms à leurs vaches. S'ils remplissent tous les critères, les producteurs auront droit à un supplément de durabilité de 2 centimes par kilo.

«L'objectif est de mieux mettre en valeur le lait suisse, notre agriculture est déjà très orientée vers la durabilité, mais les consommateurs n'en ont pas forcément conscience», souligne Daniel Geiser, directeur de la Fédération laitière Prolait. Ce dernier concède que, dans les faits, la plupart des critères de «Tapis vert» sont déjà respectés par les producteurs suisses. Par exemple, d'après les chiffres de l'Office fédéral de l'Agriculture, en 2017 86% des exploitations et 91% des vaches laitières auraient satisfait à l'exigence SRPA ou SST. «Mais il faut désormais mieux communiquer et être encore plus au top sur quelques points», défend Daniel Geiser.

«À la limite de la farce»

Le syndicat agricole Uniterre est beaucoup moins convaincu. «À la lecture des critères que les productrices et producteurs doivent respecter, on ne sait si l'on doit rire ou pleurer. Plusieurs points découlent du bon sens, mais certains sont à la limite de la farce.» L'obligation de donner un nom aux vaches est par exemple pointé du doigt. «Tout le monde le fait déjà, c'est ridicule.» Quant au supplément de 2 centimes, il s'agirait d'une «hausse dérisoire et grotesque».

La Fédération romande des consommateurs (FRC) confirme qu'une très grande majorité des paysans ont déjà «des exigences supérieures au cadre légal». «C'est bien d'améliorer la durabilité, mais il faudrait que l'équitabilité suive, estime Laurianne Altwegg, responsable Environnement à la FRC. Néanmoins, ce standard pousse la branche vers le haut et répond aux attentes des consommateurs.»

Répondre aux distributeurs

Cette initiative en faveur du lait durable n'est pas la première. Migros et Coop possèdent par exemple des programmes spécifiques sur ce thème. «Tout notre assortiment lait (sans parler des gammes bio et Heidi) répond déjà à des standards plus élevé que ceux de Tapis vert», indique Tristan Cerf, porte-parole Migros. «Mais c'est toujours plus crédible quand les producteurs communiquent eux-mêmes. Ce n'est pas aux distributeurs de décider qui il faut mettre en valeur», juge Daniel Geiser. (24 heures)