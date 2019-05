Un WC pour toutes les prostituées de Sévelin

Il ne faudra pas être pris d’un pressant besoin tous en même temps. En guise d’aménagement du nouveau périmètre de prostitution dans le quartier de Sévelin, les autorités lausannoises soumettent ces jours-ci à l’enquête la construction de toilettes sur le domaine public. Combien de toilettes exactement, pour des pics de fréquentation pouvant aller jusqu’à une soixantaine de prostituées par soir? Une seule cabine en réalité. «Cela a été jugé adapté à la demande», se défend Pierre-Antoine Hildbrand, le municipal lausannois de la Police.

Alors que le nouveau périmètre dédié aux prostituées n’était encore qu’au stade d’ébauche, les conversations s’animaient quant au dispositif qui pourrait être mis en place à cette occasion. Un local. Des douches. Des vestiaires. «Nous n’avons pas trouvé de local à mettre à disposition, et de toute façon, cela n’aurait pas été à la Ville de l’exploiter», assure Pierre-Antoine Hildbrand.

«Toujours mieux que rien»

Deux projets de WC publics ont déjà été proposés. Ils n’ont pas abouti, les premiers parce que leur localisation pouvait nuire à la bonne marche des commerces voisins, les seconds parce qu’ils se trouvaient trop proches du gymnase.

La mouture actuellement soumise à l’enquête publique est située sur la rue de Sébeillon, à l’endroit où des escaliers permettent d’accéder au quartier de Sévelin en contrebas. Le projet a été élaboré en concertation avec le groupe de suivi du dossier «prostitution» à Lausanne, groupe auquel prend part l’Association Fleur de Pavé, active auprès des travailleurs et travailleuses du sexe.

«Ne proposer qu’un seul WC, cela a été un choix. C’est vrai, le modèle proposé est relativement petit, mais il faut éviter tout détournement d’usage du lieu», explique Pierre-Antoine Hildbrand. En clair, il ne faudrait pas que la cabine mise à disposition par les autorités devienne un lieu de passes. Sandrine Devillers est la porte-parole de Fleur de Pavé. «Ces toilettes, même uniques, c’est toujours mieux que rien. Parce que rien, c’est ce qui est encore proposé aujourd’hui. Le vrai problème, ce sont les conditions de travail de ces personnes qui ne sont plus dignes du tout.»

Les poids lourds déplacés

Côté technique, la cabine sera ronde et en acier inox. Ces WC ne seront pas autonettoyants et leur accès sera gratuit. «À Lausanne, les toilettes payantes ne sont proposées que lorsque d’autres toilettes, gratuites celles-là, sont aménagées au même endroit», précise Stéphane Beaudinot, chef du Service de la propreté urbaine. Coût des WC: 100'000 francs pour la cabine et 30'000 francs pour les travaux de génie civil. Un autre changement est en cours de réalisation dans le périmètre de prostitution, encore à Sébeillon: un parking sera libéré des poids lourds qui y stationnaient. Fleur de Pavé avait signalé qu’à cet endroit les prostituées pouvaient être masquées et que, pour se rendre visibles, elles mordaient sur la chaussée au risque de se faire renverser. Enfin, toujours en matière de sécurité, huit lampadaires ont été changés en façade pour une meilleure vision nocturne et pour en finir avec certaines zones sombres.

Le nouveau périmètre de la prostitution à Sévelin est entré en vigueur le 15 avril 2018. Par rapport au précédent, il est nettement restreint, passant de 1700 mètres linéaires à 700 mètres aujourd’hui. L’idée étant d’éloigner les travailleuses du sexe des zones densifiées ou en passe de l’être. «Depuis lors, je n’ai reçu aucune plainte des habitants et le voisinage est globalement satisfait», affirme Pierre-Antoine Hildbrand. (24 heures)