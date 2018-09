Un an ferme pour la furie qui a voulu incendier son mari

Un drame familial avait été évité de justesse en décembre 2017 à Lausanne, au sein d’un couple par ailleurs bien intégré socialement. Hors d’elle à la suite d’une dispute, une mère de famille avait tenté de mettre le feu à son mari, endormi dans le lit parental au côté de leur fils de 8 ans. Elle avait aspergé son dos avec de l’alcool à 70 degrés, puis tenté de l’enflammer, mais le briquet n’avait pas fonctionné. Réveillé en sursaut, l’homme s’était réfugié puis barricadé dans la salle de bains pour échapper à la furie, qui le poursuivait avec un couteau de cuisine.

Le Tribunal correctionnel a condamné mercredi cette femme âgée d’une quarantaine d’années à 3 ans de prison, dont 1 an ferme, le solde avec un sursis pendant 5 ans. Considérée pleinement responsable par les psys, elle a été reconnue coupable de tentative de meurtre et d’incendie intentionnel par dol éventuel, autrement dit en s’accommodant du résultat possible plutôt qu’en le voulant pleinement.

Les juges ont pris en considération plusieurs circonstances atténuantes. Sa tentative de meurtre par le feu relève du délit impossible, faute de briquet pour passer à l’acte. L’usage du couteau s’est quant à lui limité à une encoche depuis l’extérieur dans la porte de la salle de bains fermée. Enfin, la relative clémence de la peine s’explique par la prise de conscience et les regrets d’une prévenue semblant sincère, le traitement psy entrepris et les mesures de protection de l’union conjugale mises en place. La Cour veut aussi croire que les 238 jours passés en détention préventive ont eu l’effet d’une thérapie de choc. Se posait la question de l’expulsion censée être automatique de cette femme au permis C. Les juges y ont renoncé, considérant que sa dangerosité s’est exprimée dans un cadre privé et qu’il reste préférable de ne pas couper ses liens avec son fils. (24 heures)