Un bateau prend feu au port de La Tour-de-Peilz

Spectaculaire incendie d'un bateau vendredi au lever du jour à La Tour-de-Peilz, au port. Le sinistre s'est déclaré dans le moteur du véhicule avant de se propager au reste de l'embarcation, qui a été complètement détruite, indique la police cantonale vaudoise dans un communiqué.

Les pompiers du SDIS Riviera, la police Association sécurité Riviera (ASR) et la gendarmerie sont immédiatement intervenus. Un barrage préventif a été posé autour du bateau mais aucune pollution n'a été constatée. Il n'y a pas eu de blessé non plus.

L’origine et les causes de l’incendie ne sont pas déterminées pour l’heure. Une enquête a été ouverte.