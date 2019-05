Un bâtiment à 136 millions prend forme dans le malaise

Dans le petit milieu de l’architecture vaudoise, la nouvelle commence à circuler: le futur bâtiment des sciences de la vie pour l’UNIL et l’EPFL est au cœur d’un gros malaise. En cause: des tensions entre les maîtres d’ouvrage, l’État de Vaud et l’université, et les deux bureaux qui ont remporté le concours d’architecture pour réaliser le bâtiment à 136 millions.

Vitrine de l’essor des sciences de la vie en terres vaudoises, l’édifice d’une surface de 16'000 m2 doit réunir en un même lieu emblématique les étudiants et les chercheurs qui se serrent aujourd’hui sur le campus de Dorigny et dans les bâtiments près du CHUV. Contrairement à la dernière rumeur, qui veut que les architectes aient été remerciés et que le projet ait été abandonné, la situation n’est pas si catastrophique. L’écrin finira bien par sortir de terre, mais ce pourrait être dans la douleur.

L’histoire avait pourtant bien commencé. En janvier 2017, sur le campus de l’université, une cérémonie en grande pompe, en présence notamment de Pascal Broulis, ministre en charge des Finances et des Constructions, et d’Anne-Catherine Lyon, alors responsable de la Formation, était organisée pour l’annonce du lauréat du concours d’architecture. Avec leur ambitieux projet tout en verre, ses coursives et ses escaliers à l’extérieur des bâtiments, hommage à l’architecte anglais Richard Rogers, les bureaux bruxellois Baukunst et parisien Bruther avaient remporté la mise face à plus de 80 candidatures. Entre félicitations, découverte du projet «23071933» en détail et petits-fours, la matinée avait été des plus conviviales.

Pour autant, quelques petites phrases, nichées dans le rapport du jury dévoilé le même jour, portaient en germe les tensions qui ont surgi depuis. «Le principe d’une peau de verre mécanisée par des vérins hydrauliques n’est pas souhaité en termes d’exploitation, de maintenance et de sécurité. Une formalisation de l’espace de façade qui abandonne la domotique au profit du low-tech et de la mécanique manuelle permettrait de répondre aux questions d’entretien et d’usage sans remettre en question les principes cardinaux du projet», indique le rapport du jury.

Or ce sont précisément ces points qui cristallisent aujourd’hui toutes les tensions. Forts de l’adage selon lequel «qui paie commande», les maîtres d’ouvrage ont émis plusieurs recommandations, auxquelles les architectes seraient restés totalement sourds. Au grand dam des décideurs vaudois. «Nous ne sommes pas satisfaits des prestations qu’ils nous fournissent», lâche sobrement Emmanuel Ventura, architecte cantonal.

Le rapport en atteste, décision a été prise d’arrêter la course au tout technologique. Mais les architectes ont imaginé un système automatisé auquel ils semblent beaucoup tenir. Grâce à des capteurs, lorsque le soleil tape, les stores descendent, la ventilation et la climatisation s’adaptent automatiquement, sans oublier les fenêtres qui s’ouvrent et se ferment toutes seules. «Nous demandons simplement à pouvoir descendre un store à la main», soupire l’architecte cantonal.

On l’a compris, les tensions, qui relèvent de l’exigence de développement durable, concernent les coursives du projet, que nombre d’architectes considèrent loin des standards en matière de durabilité. «Un pari risqué», reconnaît Emmanuel Ventura. En l’état, les parties ne s’entendent pas sur la fameuse double peau en verre. Laquelle des deux doit faire office de façade? L’intérieure, quitte à laisser passer les courants d’air, pour les mandants. L’extérieure, semblent ne pas vouloir en démordre les mandataires.

Architectes remerciés?

Contactés, les architectes n’ont pas souhaité s’exprimer et lâchent, laconiques, que «l’on est en train de négocier». De fait, le dossier est actuellement entre deux étapes, la prochaine étant la mise à l’enquête publique et la fin des travaux est toujours prévue en 2024. Or chaque nouvelle étape fait l’objet d’un contrat distinct. Comme ils l’ont déjà fait ( lire ci-dessous ), les maîtres d’ouvrage pourraient décider de débarquer les architectes et de poursuivre l’aventure sans eux.

«Dans des projets de cette importance, on doit envisager tous les scénarios. Cette option n’est pas souhaitable, mais nous voulons des réponses satisfaisantes. Les architectes ont déjà résolu plusieurs problèmes. À eux de résoudre ce dernier point», commente Benoît Frund, vice-recteur Durabilité et campus de l’UNIL.

Sur le campus, le projet d’un bâtiment pour les sciences de la vie n’est décidément pas une mince affaire. Il y a quelques années, le projet Neuropolis devait remplir la même fonction et accueillir le Human Brain Project (HBP). Mais le départ du HBP pour Genève avait coulé l’entier du projet. (24 heures)