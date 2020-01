Un bûcheron tué par le tronc d’un arbre abattu

Un forestier bûcheron suisse âgé de 43 ans a perdu la vie mercredi vers 14h, lors de travaux d’abattage effectués sur la commune de Mex, à proximité de la route cantonale reliant Sullens à Villars-Sainte-Croix. Selon le communiqué de la police cantonale, le malheureux a été heurté à la tête par une partie du tronc revenue en arrière au moment de l’abattage d’un arbre. L’enquête pénale ouverte par la procureure de service éclaircira les circonstances exactes de cet accident.

Directeur du Centre de formation professionnelle forestière du Mont-sur-Lausanne, François Sandmeier ne connaît pas les détails exacts de l’accident et ne peut donc pas se prononcer sur son déroulement. Mais il confirme que, de manière générale, cette phase est critique. «À l’instant où l’arbre commence à basculer, le bûcheron doit se retirer en utilisant un chemin et un lieu de retraite prévus à l’avance. Ce sont des aspects sur lesquels nous insistons fortement dans les cours de formation, comme nous insistons également sur l’examen préalable de l’arbre et de son environnement avant l’opération d’abattage. Car c’est souvent à cet instant que les accidents les plus graves se produisent.»

Selon le site internet de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (Suva), quelque 1700 accidents se produisent chaque année dans les exploitations forestières du pays, entraînant le décès en moyenne de quatre bûcherons. Effrayant également le fait que la moitié des apprentis sont victimes d’un accident plus ou moins grave durant leurs trois années de formation.

«Mais par ses aspects physiques et le contact avec la nature, le métier de bûcheron plaît toujours beaucoup aux jeunes, observe François Sandmeier. Et ensuite il devient bien souvent une passion.»