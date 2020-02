Un centre pour réduire de moitié le volume des cendres de Tridel

Réduire de moitié le volume des cendres issues de la combustion des déchets industriels et urbains dans l’usine d’incinération de Tridel SA à Lausanne. Voilà l’objectif ambitieux du futur Centre de traitement et valorisation des scories (CRTS) pour lequel trois acteurs importants et complémentaires de la filière des déchets viennent d’unir leurs forces: Tridel SA, Cridec SA et le Groupe Orllati.

Pour mémoire, la première société regroupe quatre périmètres de gestion des déchets vaudois pour un total de 500'000 habitants (région lausannoise, Gros-de-Vaud, Nord vaudois, vallée de Joux et La Côte). La deuxième société est spécialisée dans la récolte et l’élimination de déchets spéciaux. Quant au Groupe Orllati, il est notamment actif dans le tri et la valorisation de matériaux liés au secteur de la construction, ainsi que dans la gestion de décharges.

Technologie minière

Président du conseil d’administration de Tridel SA, Jean-Daniel Lüthi a été choisi pour présider également celui de la nouvelle société. «Notre but est de construire une installation complètement inédite, qui triera les scories et en retirera les éléments recyclables comme le verre, les métaux ou tout autre élément valorisable avant le stockage définitif. Nous testons actuellement différentes technologies issues du milieu minier.» L’initiative ne tombe toutefois pas du ciel, puisque l’ordonnance fédérale sur la limitation et l’élimination des déchets (OLED) exige que ces derniers soient traités et valorisés au maximum afin de réduire leur impact sur l’environnement.

Vernette pas concernée

Le siège de la nouvelle société anonyme, créée le 28 janvier dernier, a été installé à Oulens-sous-Échallens, dans le Gros-de-Vaud. Un lieu qui fait immédiatement penser au projet d’installation de stockage définitif de La Vernette, justement prévu sur cette même commune pour accueillir ce type de matériaux et mené par le Groupe Orllati. Mais Jean-Daniel Lüthi réfute tout lien entre les deux projets: «Ils sont complètement distincts. D’ailleurs, aucun lieu d’implantation pour ce nouveau centre n’est encore précisément défini. Cela fait partie des aspects que nous devons encore étudier.»

Le futur CRTS devrait toutefois logiquement être implanté à proximité de voies de chemin de fer, puisque les 35'000 tonnes de scories de l’usine Tridel seront acheminées par wagons. Le projet prévoit également de traiter une certaine quantité de mâchefer – autre nom donné à ces scories – provenant d’autres usines romandes de valorisation thermique des déchets. Les responsables souhaitent commencer sa construction dans un délai de deux ans.