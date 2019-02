Un chien en promenade prend une balle dans la tête

En confiant sa jeune chienne Jinko pour quelques jours à une amie française habitant à l’est de Paris, Marie Majkowiez n’imaginait pas qu’elle ne la reverrait pas vivante. Jinko a été abattue samedi d’une balle en pleine tête, vraisemblablement tirée par un chasseur.

«Comme je devais m’absenter à l’étranger, j’ai placé mes quatre autres chiens dans une pension à Bex, explique cette habitante de Dommartin. Mais comme Jinko était encore jeune et pleine d’énergie, j’ai préféré la placer dans l’élevage où elle était née et où je savais qu’elle bénéficierait de l’espace et du temps nécessaires pour se défouler.»

Même si elle vivait à la maison en parfaite harmonie avec ses maîtres et leurs autres chiens, Jinko n’était en effet pas un chien de salon. «C’était un chien-loup de Saarloos (ndlr: la race dont le nom a récemment été évoqué dans l’affaire du probable loup de Blonay). Une des rares à avoir à la fois tous les critères morphologiques de la race, mais aussi un très bon caractère. J’avais donc l’espoir de la faire porter», explique cette passionnée présidant de surcroît le club suisse des propriétaires de cette race de chiens.

En justice

Mais lors de la balade de samedi, quelque chose d’anormal s’est produit. «Les chiens jouaient en liberté dans les champs, mais quand mon amie les a rappelés, Jinko n’est pas revenue. Comme c’était une chienne très obéissante, elle a immédiatement pensé que quelque chose était arrivé.» Malgré un appel rapidement lancé sur les réseaux sociaux, deux jours seront nécessaires pour la retrouver, morte. «Dès le début, nous avons pensé à un chasseur, mais elle aurait aussi pu être emportée par la rivière ou s’être coincée quelque part.»

Une fois l'irrémédiable constaté et le premier choc passé, tant Marie Majkowiez que son amie ont décidé de porter l’affaire en justice. «D’abord, parce que celui qui a fait ça doit être identifié et puni, mais aussi pour mettre la pression sur les élus. Contrairement à ici, où je n’ai jamais eu de problème avec des chasseurs, en France, leur comportement devient un vrai problème. Si les messages laissés sur les réseaux sociaux ont témoigné d'une solidarité qui nous a fait chaud au cœur, ils ont aussi montré que là-bas beaucoup de gens vivent désormais dans la peur.» (24 Heures)