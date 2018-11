Un colosse en marche sur le Musée romain

On n’en attendait pas moins du facétieux Laurent Flutsch, humoriste et directeur du Musée romain de Vidy. En quête d’une œuvre d’art qui marquerait de son empreinte l’entrée de l’institution durablement, il a finalement jeté son dévolu sur une sculpture du lausannois Vincent Kohler: deux jambes géantes de quatre mètres de haut. Actuellement mises à l’enquête publique, elles pourraient se planter devant le musée avant la fin de l’année déjà.

«La proposition de Vincent Kohler nous séduit. Elle est décalée, marrante tout en étant évocatrice de l’archéologie. Et bien évidemment, la dimension de ces jambes est intéressante», explique Laurent Flutsch. S’il admet volontiers que le Musée romain est «décentré et écarté de la voie publique», que beaucoup ne le remarquent pas, il espère qu’avec «cette chose-là», le problème sera en partie résolu.

Le hors norme, il connaît

L’artiste Vincent Kohler n’en est pas à sa première installation à Lausanne. On lui doit notamment la fontaine de l’esplanade du Flon et les galets-jeux pour la Maison de quartier du côté de Chailly. Les réalisations hors normes, il connaît: de la santiag géante en béton aux jambes – déjà – de plus de un mètre de haut dansant le french cancan. «Je réalise souvent des agrandissements dans mon travail. Pour le Musée romain, il fallait que cela fasse «ruines» quand même. D’où l’idée de jambes géantes, parce que c’est souvent tout qui reste des colosses avec le temps», confie l’artiste.

Sauf que les jambes de Vincent Kohler seront plus «contemporaines» et moins «viriles» que celles d’un gladiateur musclé. Et pour cause: ce sont celles de sa fille, qu’il a scannées puis moulées. Des jambes d’enfant qui marche, à la réalisation assez brute faite de béton en strates et de cailloux, aussi, dans une dominance de gris.

Une statue à 17 000 francs

À la Ville, c’est la municipale Natacha Litzistorf (Les Verts), directrice du Logement, de l’Environnement et de l’Architecture, qui pilote ce projet devisé à 17 000 francs et financé par le pourcentage culturel lié à la construction du musée. «L’idée de ces jambes géantes qui permet de jouer avec les échelles du paysage, cela me plaît bien.»

Une autre statue imposante a fait son apparition du côté de Vidy il y a quelques semaines: le «Château lapin» de Zaric, dans le cadre d’une rétrospective qui lui est consacrée à l’Espace Arlaud. Accusée par certains promeneurs de gâcher la vue sur le lac, elle n’est là que temporairement. Le temps venu, le baby-foot géant de Zaric pourrait être rapatrié sur le site du stade de la Tuilière où une autre installation est d’ores et déjà prévue. Il s’agira d’apporter une dimension artistique aux quatre petits édifices où les billets seront vendus. Toujours en lien avec le pourcentage culturel compris dans le budget de construction. «Cette possibilité de financement n’est pas toujours utilisée, mais on va rattraper le temps perdu», assure Natacha Litzistorf.

(24 heures)