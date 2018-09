Un député attend 26 ans pour avoir une réponse du Conseil d'Etat

«Je saurais gré au Conseil d'Etat de répondre aussi vite que possible», écrivait Marc Vuilleumier en 1992. En déposant son interpellation au Grand Conseil, le député popiste lausannois était loin d'imaginer qu'il devrait attendre vingt-six ans pour avoir une réponse.

Le Conseil d'Etat doit normalement répondre à une interpellation dans un délai de trois mois «au plus tard», selon la Loi sur le Grand Conseil.

«Je remercie le Conseil d'Etat pour sa réponse», a dit l'élu du groupe Ensemble à gauche ce mardi. Son interpellation s'inquiétait de la baisse du pouvoir d'achat des personnes au bénéfice de prestations complémentaires. «Je l'avais oubliée, cette interpellation», a-t-il avoué. Mais «le problème est toujours d'actualité».

Les excuses du Conseil d'Etat

Pierre-Yves Maillard a présenté ses excuses au nom du Conseil d'Etat pour ce quart de siècle d'attente.« Je suis responsable d'un peu plus de la moitié de ce retard», a-t-il reconnu. Rappelant: «Nous nous sommes engagés à la fin de la dernière législature à rattraper toutes les interventions en retard». Et d'avouer: «Il y a un dilemme avec des objets aussi anciens: soit je réponds et je me fais engueuler, soit je ne réponds pas et personne ne voit rien. Malgré tout, la question posée en 1992 est importante et elle reste effectivement d'actualité» a reconnu le ministre en charge de la Santé et de l'action sociale.

En 2016, le Grand Conseil avait annulé cinq séances, faute d'objets à débattre. Les critiques fusaient alors contre le Conseil d'Etat, accusé de répondre trop lentement aux interventions parlementaires - plus de 200 questions, interpellations, motions ou postulats déposés chaque année. Plus de 150 attendaient encore une réponse de l'Exécutif. Pierre-Yves Maillard, alors président du Conseil d'Etat, s'était défendu en expliquant que le Conseil d'Etat avait rattrapé une bonne partie des 400 objets en attente au début de la législature.

Cinq ministres successifs

En 1992, l'interpellation de Marc Vuilleumier s'adressait au conseiller d'Etat Pierre Duvoisin. Le Département de la santé et de l'action sociale a été ensuite repris par Charles Favre (1994), Philippe Biéler (1996) et Charles-Louis Rochat (1998) avant l'arrivée de Pierre-Yves Maillard en 2004.

En 1992, les Suisses refusaient d'entrer dans l'Espace économique européen (EEE). L'Union européenne n'existait pas dans sa forme actuelle. François Mitterand était au pouvoir en France. Le Web avait deux ans d'existence. Le skieur Alberto Tomba gagnait de l'or à Albertville. Le Vatican réhabilitait Galilée. On fumait dans les trains, les restaurants et les avions.

Un gouvernement masculin

Le Conseil d'Etat vaudois n'était alors composé que par des hommes: Claude Ruey, Jean-Jacques Schwaab, Philippe Pidoux, Pierre Duvoisin, Jacques Martin, Daniel Schmutz et Pierre-François Veillon. Cinq élus sur sept étaient de droite.

Marc Vuilleumier a précisé lors de son intervention mardi qu'en 1992 son collègue député Philippe Cornamusaz (PLR) faisait son entrée au Grand Conseil. «Il y est encore». Un autre député, Alexandre Démétriadès (PS), n'était âgé que d'une année. (24 heures)