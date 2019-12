Un divorce sur cinq met les enfants en péril

Les paroles des ados pris dans les tenailles du long et douloureux combat de leurs parents en plein divorce sont lourdes. Une jeune fille, qui a eu besoin d’un suivi médical, en témoigne: «Je vais mal, avec beaucoup de souffrance.» La vie quotidienne est perturbée. «Je ne dors plus. Mes journées ne sont plus les mêmes qu’avant. Elles sont lentes, ennuyeuses. Il y a toujours quelque chose qui me tracasse dans la tête. Cela m’empêche de me concentrer.»

Son souhait? «De l’entente.» Dans la tempête émotionnelle qui la frappe, elle sait ce qui lui apporterait de la stabilité: «Des gens qui arrivent à communiquer comme tous les êtres humains. C’est à eux de faire le pas.» Mais faire ce pas ne va pas de soi pour tous les parents. Leurs enfants se transforment en otages de leur conflit.

Des psys au front

Certains se déchirent avec une telle virulence, souvent par avocats interposés, que le développement des jeunes est mis en danger. «Des enfants sont en grande souffrance à cause de la manière dont leurs parents se séparent. Dans certains cas, le système judiciaire aggrave les choses», déplore le Dr Jean-Marie Chanez, psychiatre pour adolescents. Lui et la Dre Nalini Selvadoray, pédopsychiatre à Lausanne, représentent le Groupement vaudois des psychiatres-psychothérapeutes d’enfants et d’adolescents. Ils expriment leur inquiétude et souhaitent une action judiciaire et de protection de l’enfance.

Les professionnels de la justice et de la protection de l’enfance prennent conscience d’un phénomène qui s’est intensifié ces derniers temps. «C’est hélas une réalité sociale, et indirectement judiciaire du coup, que les séparations, toujours importantes en nombre, sont de plus en plus conflictuelles. Actuellement, les situations de maltraitance chez les enfants sont en grande partie en lien avec l’exacerbation d’un conflit conjugal et les magistrats en ont pleinement conscience», admet Eric Kaltenrieder, président du Tribunal cantonal vaudois.

Expérience en Valais

De la connaissance aux actes, il y a un fossé. Il sera franchi en Valais, plus exactement à Monthey, dans le cadre d’une expérience pilote qui commencera en janvier 2020. Le modèle que les Valaisans testeront s’inspire d’une méthode développée depuis les années 1990 en Allemagne, née à Cochem, au sud de Bonn.

Il amènera les autorités judiciaires à pousser fermement les parents dont la guerre provoque la souffrance des enfants à entrer rapidement en médiation, sous la direction d’un professionnel. L’État prendra même en charge cinq heures d’un tel travail. Un réseau de membres de la justice et de la protection de la jeunesse encadrera au plus vite le processus au cours duquel les enfants de plus de 12ans seront entendus s’ils le souhaitent.

«Si une médiation intervient, par dépit, après deux ou trois ans de procédure conflictuelle, le mal est fait»

La médiation en matière familiale est pourtant connue depuis des années. La majeure partie des divorces, jusqu’à 90% selon certaines sources, finissent d’ailleurs par se régler à l’amiable. Mais l’accord intervient souvent trop tard, alors que les parents se sont déchirés pendant des mois, voire des années. «Si une médiation intervient, par dépit, après deux ou trois ans de procédure conflictuelle, le mal est fait», souligne Christian Nanchen, chef du Service cantonal valaisan de la jeunesse.

Il est difficile de savoir combien de séparations et de divorces représentent un risque pour les enfants. Dans le cadre des travaux préparatoires de l’expérience montheysanne, les spécialistes ont estimé que les situations graves représentaient 15% à 20% des cas. Pour ces trois dernières années, le Canton de Vaud annonce l’ouverture de 1900procédures de divorce par an. En s’appuyant sur les données du Valais, 380couples vaudois suivraient donc chaque année la voie d’une virulence qui risque de mettre les jeunes en danger.

Solution en équipe

Toujours dans le canton de Vaud, l’avocate veveysanne Irène Wettstein est en train de sensibiliser ses pairs et la justice aux avantages de la voie du consensus: «Je préconise un système où, dès le début de la procédure de séparation et dans un délai très court, le juge réunit les parties dans le but de mettre en place un contrat de base qui prône l’écoute mutuelle et prohibe les attaques. Le droit collaboratif serait ainsi une des voies de résolution du conflit: chaque partie est assistée d’un avocat et la solution est élaborée en équipe, voire avec le soutien d’un thérapeute d’enfants.» La Dre Nalini Selvadoray appuie: «On pourrait imaginer une charte où les avocats s’engageraient à trouver un consensus plutôt que de s’impliquer dans un processus gagnant-perdant.»

Des parents souhaitent un changement. Ainsi cette mère de deux enfants impliquée dans une longue procédure de divorce violemment conflictuelle. La Vaudoise déplore l’absence d’un encadrement qui aurait pu, dès le début de la séparation, encourager à trouver des solutions constructives: «Au commencement de la procédure, les avocats se sont envoyés des lettres au contenu virulent. Au tribunal, ils s’insultent. Et rien n’avance. J’espère que je n’en aurai pas pour dix ans», regrette-t-elle.

Selon elle, le rôle des avocats devrait évoluer: «Ils devraient pouvoir dire à leur client qu’il faut arrêter de faire la guerre à l’autre. Lui dire par exemple qu’il ne doit pas faire ce qu’il fait à la mère de ses enfants.» Les avocats ne sont pas insensibles à cette requête. Le Jeune Barreau vaudois consacrera ainsi, l’an prochain, son séminaire annuel de formation à la place des enfants dans les procédures civiles.

Réflexions vaudoises

L’Ordre judiciaire se déclare de son côté favorable à la mise en place d’un protocole fondé sur le consensus. «Il n’y a pas de raison pour que ce qui a été piloté en Allemagne, dans différents cantons suisses alémaniques ou en Valais ne puisse pas l’être dans le canton de Vaud», affirme Eric Kaltenrieder.

Mais les Vaudois avancent à petits pas. Sans aller jusqu’à introduire le modèle de Cochem, le Tribunal cantonal présentera au Conseil d’État, au début de 2020, un projet de mesures dans le but d’améliorer la protection des jeunes. Le travail en réseau, la collaboration entre spécialistes de plusieurs disciplines, la formation des magistrats et la participation des enfants à la procédure forment les grandes lignes de cette étape.