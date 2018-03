Un doctorant récompense qui retrouvera sa thèse volée

Il aura fallu deux heures pour voir disparaître des mois de labeur. Juste le temps de rendre visite à des amis, vendredi soir, et Aymen Belhadj découvre que son logement du chemin des Aubépines, à Lausanne, a été cambriolé. Parmi les objets emportés, un ordinateur et deux disques durs sur lesquels le jeune doctorant avait enregistré son travail de thèse. «Il était très avancé, j’étais en train de rédiger et je devais le rendre cette année.»

Craignant d’avoir tout perdu, ou presque, Aymen Belhadj annonce qu’il offrira une récompense de «quelques centaines de francs» à celle ou celui qui lui permettra de remettre la main sur sa thèse. Les indices sont minces: un disque dur Toshiba, un ordinateur avec une trace de brûlure sur le pavé tactile…

Maigre espoir

S’il lance aujourd’hui un appel à la restitution des documents, l’étudiant sait que l’espoir est mince. «Les policiers m’ont bien expliqué qu’il était très difficile de récupérer ce type d’objets». Il pourrait par contre bénéficier d’un report des délais pour le rendu de son travail, imagine sa directrice de thèse au sein de l’Université Paris 1 à laquelle il est rattaché.

Autre problème pour le jeune homme, son travail, consacré au clivage générationnel dans le monde politique en Tunisie, contenait certaines données jugées délicates. «Elles ne sont pas secrètes mais sensibles. Il y avait par exemple des informations concernant la justice transitionnelle ou encore des témoignages anonymes, explique Aymen Belhadj. Il est très difficile d’imaginer que ce soit un cambriolage ciblé mais c’est un peu surprenant car d’autres objets légers et de valeurs n’ont pas été emportés. Ils étaient probablement moins visibles.»

Un acte banal à Lausanne

Les policiers qui ont pris sa déposition lui auraient en tout cas indiqué que «ces actes deviennent banals à Lausanne». En début de semaine, 24 heures rapportaient d’ailleurs une vague de cambriolages dans les gymnases de la région (notre édition du 13 mars). Sur ce point, la police indique qu’elle communiquera les derniers chiffres relatifs à la sécurité, le 26 mars prochain, lors du bilan annuel. «Néanmoins, à propos des cambriolages, nous pouvons annoncer que la tendance est à la baisse pour l’année 2017 à Lausanne, annonce Jean-Philippe Pittet, responsable communication de la police lausannoise. Et de préciser qu’un cambriolage n’est, «de toute façon jamais une chose banale». (24 heures)