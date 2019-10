Un épicéa «hideux» sauvé de la hache du bûcheron

Ils étaient prêts à dégainer la tronçonneuse contre un arbre «hideux» qui leur gâche la vue, mais c’était compter sans la volonté des autorités municipales de Prilly de conserver cet épicéa du Colorado, «malgré son origine étrangère». Des propriétaires viennent de voir leur recours rejeté par le Tribunal cantonal. L’arbre a donc sauvé son tronc.

Si les propriétaires souhaitaient couper l’arbre de 15 mètres de haut, qui trône sur une parcelle voisine de celle qu’ils venaient d’acheter, c’est que sa présence leur cause un préjudice important à cause de sa taille démesurée, de l’opacité de son feuillage et de son emplacement à quelques mètres seulement de leur maison. Ils allaient même jusqu’à parler d’une impression d’étouffement, «voire d’un sentiment d’insécurité et d’anxiété».

Pour la Municipalité de Prilly, au contraire, l’épicéa présente des qualités ornementales et biologiques et un bon état sanitaire. Pour les autorités, il existe donc un intérêt public prépondérant à la conservation de cet arbre. «Tout écimage et élagage inconsidérés doivent être proscrits», recommandaient les autorités.