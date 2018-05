Un «excellent» 2017 pour consolider le 2e pilier

Retraites Populaires doit atteindre un rendement d’environ 2% sur ses placements pour ses activités de mutuelle d’assurances – 2e et 3e piliers – afin de répondre à ses engagements. En 2017, l’institution a atteint une performance nette de 6,1% contre 2,9% en 2016, a-t-elle indiqué lundi. De quoi engranger des réserves pour préparer les départs à la retraite de la génération du baby-boum.

Philippe Doffey, directeur général de Retraites Populaires, est naturellement satisfait de cette «excellente année» avec un résultat qui la place un peu en retrait de la moyenne des caisses de pensions suisses, à 7,8%, mais nettement au-dessus des assurances privées, soumises à leurs propres contraintes, qui font de la prévoyance professionnelle en garantie complète pour les PME. À l’image de Swiss Life, qui publiait ce lundi également la performance de ses placements affichant un rendement de 1,95%. Cet écart important tient essentiellement à la part d’actions détenue en portefeuille puisque l’an dernier ce marché était particulièrement tonique.

L’enjeu de la redistribution

Retraites Populaires, comme la majorité des institutions de prévoyance, a sensiblement adapté ses conditions au motif de taux d’intérêt historiquement bas afin d’avoir une meilleure maîtrise de ses engagements d’assureur. Le rendement nécessaire a ainsi été abaissé de 2,7%, encore en 2015, à 2% en 2018. Philippe Doffey relève que le coût moyen d’un assuré de la prévoyance professionnelle était actuellement de 80'000 francs à l’heure de passer à la retraite, d’où la volonté de l’institution d’abaisser le taux de conversion de 6,5% en moyenne actuelle (rappelons que seule la partie obligatoire doit être de 6,8%) à 5,2% d’ici 2024. «L’enjeu est celui de la redistribution entre actifs et pensionnés», a-t-il remarqué, autrement dit de ne pas faire porter la charge de rentes trop élevées versées aux aînés par les générations qui suivent de salariés.

Une mesure de prudence qui n’empêche pas d’affecter une partie du bénéfice net de 2017 – 226 millions (3,8 millions en 2016) – à des intérêts complémentaires et des participations aux excédents à la clientèle, cela après le renforcement des réserves. Le total du bilan en compte propre s’élève à 7,1 milliards de francs.

Retraites Populaires compte près de 77'800 assurés et 38'900 pensionnés (assurance vie et prévoyance professionnelle). Du côté des entreprises affiliées dans son portefeuille d’assurance complète, elle dénombre 2361 PME vaudoises.

Dans l’immobilier

En matière de placements, le président Jean-Robert Yersin a confirmé la volonté de l’institution d’être «un acteur essentiel du développement économique du canton», en particulier dans le domaine de l’immobilier «qui joue un rôle clé dans la diversification des placements». Cela tant dans les infrastructures qui accueillent des entreprises, à l’image du Biopôle, que les logements. Ainsi Retraites Populaires va investir dans la construction d’une centaine de logements dans le projet Métamorphose vers la Pontaise.

Le directeur général a par ailleurs évoqué l’avenir de la prévoyance professionnelle en regard des nouvelles formes de travail, qui combinent de plus en plus des temps partiels et des employeurs multiples. Alors que la Suisse figure au second rang mondial pour le taux d’emploi à temps partiel, Philippe Doffey en appelle à une adaptation de la prévoyance professionnelle à cette nouvelle réalité et demande qu'elle réfléchisse peut-être à une cotisation dès le premier franc de salaire gagné. (24 heures)