Un faux physio tripoteur et chauffard finira à l’ombre

«Je ne sais pas, je ne me souviens pas de ce qui s’est passé, j’étais dans une période difficile de ma vie.» Cette litanie, cet homme marié de 35 ans la récite en boucle du bout des lèvres tout au long d’une courte comparution lundi devant le Tribunal de l’Est vaudois. Les difficultés en question? «On venait tout juste d’avoir notre fils, il fallait que je travaille. C’était un changement radical», répond-il au procureur Éric Reynaud, qui lui renvoie: «Ce sont les difficultés de tout père de famille, monsieur. Vous êtes un adulte maintenant!»

Quant aux motivations de ce récidiviste, condamné maintes fois pour des infractions similaires en Valais et dans sa France natale, même la ténacité de la présidente Anne-Catherine Page ne parviendra pas à les débusquer.

Pourquoi s’est-il senti encouragé à tenter une approche avec une «patiente», alors qu’il exerçait comme physiothérapeute dans un centre pulliéran grâce à un faux certificat? Pourquoi lui a-t-il touché les seins, puis tenté de lui glisser un bisou dans le cou, avant de lui placer une main aux fesses? Pourquoi a-t-il pris le volant alors qu’il était sous le coup d’un long retrait de permis? Pourquoi, malgré plusieurs arrestations, a-t-il continué à faire fi de son bleu, allant jusqu’à acquérir un véhicule qu’il savait ne pas être autorisé à piloter?

Confronté aux multiples chapitres de son acte d’accusation, le gars taillé en V aux attitudes de garçonnet grondé reste muré dans une défense inconsistante. On peine à l’imaginer en «thérapeute, coach et soignant», ainsi qu’il se présente encore sur les réseaux sociaux, comme le pointe la présidente en cours d’audience, relevant au passage qu’une nouvelle enquête est ouverte en Valais, pour avoir continué à conduire indûment. «Vous avez un peu de peine avec les sanctions et les limites, tance Anne-Catherine Page. On ose espérer qu’aller «dedans» un moment vous fera prendre conscience que «non c’est non!»

La Cour a adhéré aux requêtes du Ministère public, admises par la défense, et prononcé 1 an de prison, dont la moitié ferme. Le sursis pour l’autre moitié courra sur 5 ans alors que la révocation de sursis antérieurs imposera au récidiviste le versement de 220 jours-amendes. (24 heures)