Un habitant de Sainte-Croix fait évacuer son immeuble en feu

C'est l'exemple d'un feu de cheminée qui tourne mal. Ce vendredi soir vers 20h, un habitant de Sainte-Croix a allumé sa cheminée et, quelques minutes plus tard, a remarqué qu'un incendie s'était déclaré dans le conduit. D'où un important dégagement de fumée dans l'appartement de ce sexagénaire. C'est la police cantonale qui communique sur cet incendie ce samedi après-midi.

Ni une, ni deux, ce Sainte-Croix a prévenu ses voisins et fait évacuer tout son immeuble. Les flammes ont également atteint la toiture du bâtiment. Les pompiers du SDIS de Sainte-Croix et du SDIS Nord Vaudois ont lutté contre l'incendie jusqu'aux environs de minuit.

L'incendie n'a pas fait de blessés et la famille a été relogée par la Municipalité de Sainte-Croix. Selon la police, les causes de l'incendie sont inconnues et l'enquête a été confiée par la procureure à la police de sûreté.