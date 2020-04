Un médicament à l'étude pour les cas sévères

Les Chinois ont évoqué, les premiers, des effets positifs de ce traitement pour les malades sévèrement atteints par le Covid-19. Puis les Italiens, puis les Français. Des médecins parisiens viennent de publier les premiers résultats préliminaires encourageants d’une étude sur l’usage du tocilizumab. Cet anticorps est utilisé surtout en immunologie et en rhumatologie (pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, par exemple). La molécule est commercialisée par Roche en Suisse sous le nom d’Actemra.

Traditionnellement, le tocilizumab est utilisé pour réduire une réponse immunitaire non contrôlée qui engendre chez le patient une hyperinflammation. C’est exactement pour cela que les médecins cherchant à combattre le coronavirus se sont tournés vers ce traitement: dans l’idée de bloquer la réponse inflammatoire trop importante observée chez certains malades gravement atteints.

Le CHUV est en train de recruter des patients pour une étude randomisée pilotée par l’Inselspital de Berne incluant aussi l’hôpital universitaire du Tessin et de Zurich. Au total, une centaine de malades en Suisse devraient y participer.

«Je reste très confiant quant à l’utilité potentielle de ce médicament»

«Je reste très confiant quant à l’utilité potentielle de ce médicament», indique le DrLoïc Lhopitallier, chef de clinique adjoint au Service des maladies infectieuses du CHUV. L’hôpital vaudois administre déjà le tocilizumab à des personnes infectées par le SARS-CoV-2. «Il est trop tôt pour commenter l’évolution de ces patients mais on n’a pas déploré d’effets secondaires toxiques. Il faudra une étude pour s’assurer que le traitement n’est pas délétère et prouver d’éventuels bénéfices.»

L’idée est de l’administrer à des patients gravement touchés dont l’état respiratoire ne s’améliore pas, en vue d’éviter une péjoration de ce dernier et une admission aux soins intensifs. Les résultats de l’étude ne sont pas attendus avant six mois, a priori. «Cela dépendra de la vitesse à laquelle on arrivera à recruter des patients (ndlr: le recrutement vient de commencer), indique le DrLoïc Lhopitallier. C’est un peu le paradoxe du chercheur. Comme l’épidémie a diminué, il y a moins de patients au CHUV.»