Un nouvel oiseau sur le Léman

La faune lacustre compte une espèce de plus. Par les temps qui courent, c’est plutôt une bonne nouvelle. Le Monofoil Gonet, un oiseau d’un genre nouveau, va se poser sur le Léman. Il a déjà été aperçu en Suisse alémanique, sur le lac des Quatre-Cantons. Et tous ceux qui ont eu la chance d’admirer la bête en ont été tout retournés. Des lignes pures, des ailes révolutionnaires et une stabilité de vol étonnante.

Derrière ce miracle de la nature, il y a un homme bien connu de tous les amateurs de voile: Éric Monnin. Le plus alémanique des Romands – ou est-ce l’inverse? – est un régatier hors pair. Un as du match race qui brille dans le circuit mondial de cette discipline de référence. Mais Éric Monnin ne se contente pas de cela. Il est aussi un très fin navigateur au long cours. Trois fois vainqueur des Cinq Jours (la dernière fois en 2017), deux fois vainqueur du Bol d’Or Mirabaud, il a fait du Léman son terrain de jeu préféré. Fort de cette expérience acquise sur divers supports (monocoques et multicoques), Éric Monnin a donc imaginé un bateau volant. Son bateau volant.

«Il manquait quelque chose»

«J’observe depuis longtemps les performances très spectaculaires des voiliers à foils, explique-t-il. Plusieurs projets ont été développés depuis le succès du Moth (Ndlr: un petit dériveur volant), mais c’est encore un domaine en pleine évolution et j’ai toujours trouvé qu’il manquait quelque chose.» Ce «quelque chose qui manque», il pourrait bien l’avoir trouvé grâce à une équipe de choc. Une fois l’idée lancée, il s’est adjoint les services des meilleurs spécialistes de la conception et de la réalisation de bateaux ultramodernes. Simon Bovay et Chris Hill (responsables de la construction), Clemens Dransfeld (en charge des calculs de structure) et Jean-Claude Monnin, frère d’Éric et pilier du design team d’Emirates Team New Zealand (calculs de simulation et du design des foils), ont façonné le petit bijou qui a vu le jour dans les chantiers de Damian Weiss.

Bourré d’innovations

Depuis plusieurs semaines, des bruits couraient sur les pontons. La voile est un tout petit milieu et le secret de ce bateau révolutionnaire commençait à être percé. Ce n’est pas la première fois que la vox populi lacustre annonce la mise à l’eau d’un phénomène. Et très souvent la déception est à la hauteur des attentes. Mais il semblerait que cette fois pourrait être la bonne. Le Monofoil Gonet est bien né. Et les premières images de navigation sont éloquentes. Les premiers chiffres articulés également. Dix-huit nœuds au près et 27 (50 km/h) au portant!

C’est sur le lac des Quatre-Cantons que l’oiseau est tombé du nid. Stabilité est le maître mot de ce prototype dont les appendices suscitent curiosité et intérêt. Il y a dans ces ailes tout le génie d’Éric Monnin et Cie. Imaginé avant même que la Coupe de l’America ne décide de se mettre au monocoque volant, il préfigure, à son échelle bien sûr, les bateaux de la prochaine édition. Bourré d’innovations, il est maniable et se comporte très bien à toutes les allures.

L’oiseau va faire le buzz en ce mois de juin sur les classiques lémaniques. «C’est un voilier modeste en taille mais qui a le potentiel de remporter le Bol d’Or si les conditions météo sont favorables», estime Éric Monnin. (24 heures)