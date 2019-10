Un pasteur vaudois est jugé pour pédophilie à Neuchâtel

Dans le menu déroulant du site de rencontre gay planetromeo.com, l’adolescent avait choisi ses préférences. «SM» (sadomaso) mais «soft (doux) seulement», et ce qu’il attendait: «plan cul, ami, amour». Avec Michel*, ils se sont rencontrés à plusieurs reprises dans le canton de Neuchâtel entre janvier et mars 2016. Alors âgé de 47 ans et pasteur à l’Église évangélique réformée vaudoise (EERV), Michel recherchait un «soumis» pour une relation sadomasochiste.

À la fois attiré et apeuré par ces pratiques, le jeune Vincent* s’est rendu au premier rendez-vous sans vraiment savoir pourquoi, a-t-il expliqué mardi devant le Tribunal du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry. Âgé d’un peu moins de 16 ans (majorité sexuelle) au moment des faits et souffrant d’un léger retard mental, le jeune homme aurait dissimulé son âge véritable à Michel.

Le pasteur, qui n’est plus un employé de l’EERV, devait répondre ce mardi 1er octobre d’actes d’ordre sexuel avec un enfant, d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, et de pornographie. L’accusation évoque des rendez-vous dans un endroit sombre du côté de Boudry, une victime promenée comme un chien, des gestes douloureux et humiliants.

Le prévenu est également accusé d’avoir téléchargé des images de pédopornographie et contenant des actes de violence sexuelle. Selon lui, la présence de ces photographies sur son ordinateur est involontaire et résulterait de ses visites sur des sites pornos.

Plaisir et peur

En interrogeant le thérapeute de Vincent, puis Vincent lui-même, le juge s’est longuement attardé sur les notions de consentement, de plaisir, de peur et de douleur. Pourquoi, alors qu’il avait eu mal, l’adolescent a-t-il quand même accepté un nouveau rendez-vous avec Michel? Et pourquoi n’a-t-il jamais utilisé le «mot de sécurité» qui aurait permis de mettre fin au jeu? Selon son psychologue, qui évoque un stress post-traumatique chez Vincent et un état de sidération au moment des faits, ce dernier était dans l’incapacité de résister au prévenu en raison de son jeune âge et de sa vulnérabilité – il souffrirait notamment d’une mauvaise estime de soi ainsi que de difficultés relationnelles et émotionnelles.

Questionné par le juge, le jeune homme éclatera du reste en sanglots, refusant par la suite de répondre à toute question. «Vous ne pouvez pas imaginer combien vous faites souffrir ce gamin depuis une heure, lâchera son avocat, excédé, au président. Vous lui faites son procès à lui!»

Le prévenu, qui admet un faible pour les hommes jeunes et fins, assure que pour lui, «Vincent avait 19 ans. C’est ce qu’il avait affirmé lors de nos discussions.» Soucieux de ne rencontrer que des hommes de plus de 18 ans, Michel n’a rien fait pour vérifier les dires de son «plan cul», avec qui il a «peu parlé», admet-il. «Je n’ai jamais envisagé qu’il pouvait avoir moins de 16 ans.» Et son développement intellectuel, ne s’est-il jamais interrogé là-dessus? demande le président. Michel évoque les problèmes d’orthographe et de français de Vincent, sa timidité. Mais il explique ne pas avoir soupçonné un retard mental chez le jeune homme.

«J’ai été «démissionné»

Au sein de l’Église réformée vaudoise, Michel était apprécié pour son empathie, sa modestie et son humour, a souligné Nicolas Besson, ancien responsable des Ressources humaines de l’Église réformée vaudoise, entendu en tant que témoin en début d’audience. Son homosexualité était connue. La relation de travail entre Michel et l’EERV a pris fin il y a trois ans, après la plainte pénale de Vincent. «Le Conseil synodal a été informé de la procédure en cours en raison d’une fuite et j’ai été «démissionné», explique l’ancien pasteur.

Ce dernier, qui travaille aujourd’hui comme consultant indépendant et officiant laïque, a également perdu un travail à temps partiel auprès de la Confédération pour les mêmes raisons. Devant la Cour mardi, il a déploré le manque de soutien de l’EERV. «J’ai tout donné pour mon ministère pendant près de vingt ans et je me suis fait jeter sans qu’on me laisse l’occasion de m’exprimer sur ce qui m’est reproché. J’attends de ce procès qu’on reconnaisse mon innocence, qu’on me rende ma dignité et ma vie.»

Vincent, qui suit aujourd’hui un apprentissage dans le cadre de l’AI, devra encore bénéficier d’un suivi psychologique à l’avenir en lien avec son traumatisme, estime son thérapeute.

Le réquisitoire, la plaidoirie et le jugement auront lieu le 23 octobre.

* Prénoms d’emprunt