Un paysan abat une fouine et se retrouve au tribunal

Il n’y a pas de petites causes en matière de justice pénale. Preuve en est l’affaire portée mardi devant le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois. Un agriculteur a demandé à être rejugé après sa condamnation par un procureur pour avoir éliminé sans droit une des fouines qui hantaient son chalet d’alpage.

Son délit? Avoir violé l’article 17 de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP). Cette disposition punit jusqu’à 1 an de prison notamment quiconque «chasse ou tue du gibier ou des animaux d’espèces protégées, ou capture, garde en captivité des animaux protégés, ou se les approprie». La fouine en question a été tuée durant sa période de protection, qui s’étendait du 16 février au 31 août.

Il était interdit de la trucider, sauf dérogation en raison de dégâts importants et moyennant un permis de chasse, ce qui n’était pas le cas. Les faits se sont produits peu avant cette date fatidique. «Quelques jours plus tard et c’était bon», soupire le paysan. Grossière erreur!

Permis nécessaire

De plus, le magistrat qui l’a condamné souligne que le règlement d’exécution de la loi vaudoise sur la faune (RLFaune) précise que «seules les personnes titulaires de permis de piégeage de la martre, de la fouine et du renard sont autorisées à piéger ces animaux au moyen de chatières amovibles». Ce sexagénaire débonnaire n’était pas détenteur d’un tel permis. Avis à ceux qui poseraient sans autre des pièges à fouines tels qu’on en trouve dans le commerce.

«Je sais que nul n’est censé ignorer la loi, mais franchement, je ne connaissais pas ces dispositions», regrette l’intéressé. Et de lâcher avec un sourire: «Si toutes les fouines attrapées nécessitaient la délivrance d’un permis…»

Les dégâts et les nuisances des fouines dans les maisons sont chose commune. Sans compter le faible de ces petits carnivores pour le caoutchouc dans le compartiment moteur des voitures. Le Plateau et le Jura, où se trouve le chalet d’alpage du prévenu, sont les régions les plus concernées.

«Chez moi, les fouines avaient égorgé plusieurs petits lapins, alors j’ai décidé de passer à l’action», indique le paysan. Il en piège une au moyen d’une cage. Puis il l’abat en lui assénant deux coups de bâton sur la tête ou la nuque. «Je l’ai tuée proprement, puis l’ai balancée dans un talus», explique-t-il. Il regrette: «J’ai compris pour l’avenir qu’il ne fallait plus que je règle moi-même les problèmes que je peux rencontrer avec les fouines.»

«J’ai eu la mauvaise idée de dire que le seul animal que j’aie abattu, c’était une fouine. Et voilà où j’en suis»

Mais qui donc a bien pu le dénoncer? «C’est une sacrée histoire, raconte-t-il. Un jour on a retrouvé une laie abattue d’un coup de fusil dans un champ à côté du mien. Les autorités sont venues me demander si c’était moi qui avais tué ce sanglier. J’ai répondu non. J’ai eu la mauvaise idée de dire que le seul animal que j’aie abattu, c’était une fouine. Et voilà où j’en suis.»

Le Ministère public lui avait infligé 10 jours-amendes à 30 francs avec sursis pendant 3 ans et mis à sa charge 400 francs de frais de procédure. La juge a bien écouté le prévenu. Elle a tout noté. Elle lui enverra sa décision par la poste. (24 heures)