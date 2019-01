Un pharmacien déconseille un médicament star de l'hiver

Le NeoCitran est un médicament efficace. Mais on peut trouver aussi efficace, moins cher et meilleur pour la santé: un cachet de paracétamol, un spray nasal et une orange permettront d’obtenir les mêmes effets sans ingurgiter de sucre (20 gr par sachet, soit environ cinq morceaux) et sans effet somnifère. En expliquant ceci vendredi dernier sur la page Facebook de la Pharmacie du Galicien, Alexandre Lo Russo ne s’attendait pas à faire le buzz: vendredi matin son post avait pourtant été vu 262'000 fois et a suscité 6800 réactions.

Habitué des réseaux sociaux mais néanmoins surpris par cet enflammement inhabituel en regard des scores habituels de ses publications, le pharmacien de Prilly y voit deux explications: «Premièrement, ce produit est perçu comme LE médicament de l’hiver. Je connais des gens qui le consomment comme le thé. Et deuxièmement, par les réactions en ligne, j’ai découvert qu’il faisait débat: il existe dans la société des pro- et des anti-NeoCitran.» Lors d’une étude réalisée par le magazine français 60 millions de consommateurs et publiée il y a une année, le médicament avait d’ailleurs été classé dans la catégorie des produits présentant «un rapport bénéfice/risques défavorable en automédication».

Le post du pharmacien prilléran a évidemment fait réagir le distributeur du produit, qui lui a demandé une rencontre jeudi matin. «J'y suis allé la conscience tranquille», explique Alexandre Lo Russo. Ce message n’est en rien différent de ce que nous faisons tous les jours à la pharmacie: conseiller nos clients. Mais cela n'était pas une évidence pour eux, qui ont l'impression de tout faire pour faciliter notre travail. Ils ne se rendent pas compte de notre rôle de garde-fou."

Le professionnel souligne au passage qu’il ne dénigre pas le produit, mais attire l’attention de sa clientèle sur des éléments factuels pouvant être indésirables: la présence de sucre et celle d’un antiallergique pouvant provoquer des somnolences. «Pour une personne ne présentant pas de contre-indications médicales, souhaitant bénéficier d’une aide à s’endormir le soir et ne voulant pas d’une alternative plus économique, j’en vendrais donc volontiers», explique le pharmacien.

Contactée, la société GSK fabricant le produit ne remet pas en cause sa recette: "Les substances contenues dans NeoCitran s’accordent de manière optimale pour aider les patients ayant des symptômes de grippe et de refroidissement (...). Comme beaucoup d’autres médicaments, NeoCitran contient du sucre en tant qu’excipient qui masque le goût amer des principes actifs."

Cela n'empêche pas la pharmacienne cantonale, Marie-Christine Grouzmann de se réjouir de l'initiative de son collègue prilléran: «Car elle va dans le sens de l’affirmation du rôle de conseiller du pharmacien. Elle suit aussi la tendance actuelle à revenir à des basiques: pourquoi devrait-on dispenser de la vitamine C en sachet alors que consommer des oranges permet d’atteindre le même but?». La responsable cantonale observe donc avec intérêt la nouvelle utilisation des réseaux sociaux par ses collègues, qui les utilisent désormais pour transmettre des messages de santé publique. Et cite comme autre exemple les vidéos didactiques réalisées par le pharmacien yverdonnois Pierre Bossert, diffusées sur YouTube.

Les félicitations et remerciements publiés en commentaires du post d’Alexandre Lo Russo semblent en tout cas confirmer le bon accueil du public à de telles actions: «Ils sont gratifiants car ils montrent que les patients attendent de nous une position critique par rapport à l’industrie pharmaceutique. Nous allons donc poursuivre dans cette voie.» (24 heures)