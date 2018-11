Un prof condamné pour agression sexuelle

L’objet du courriel envoyé mardi par le directeur, Frédéric Détraz, aux enseignants et aux étudiants du gymnase lausannois de Beaulieu est sans équivoque: «Condamnation d’un professeur de Beaulieu en France pour agression sexuelle sur mineures». Le texte précise que «des vérifications ont été menées» et que «M. H. a été licencié avec effet immédiat», ce que confirme Julien Schekter, délégué à la communication du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture.

Si le jugement complet n’est pas encore disponible, un article publié le 9 novembre sur le site de l’hebdomadaire savoyard Le Messager relate le procès de cet enseignant en sciences économiques. Suite à l’audience qui s’est tenue le 6 novembre devant le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, ce quinquagénaire a été condamné à 3 ans de prison pour agression sexuelle sur deux fillettes âgées de 8 et 10 ans, rapporte le journal. Le tribunal a également ordonné son inscription au fichier judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles.

Les faits se sont déroulés entre décembre 2017 et janvier 2018. La mère des enfants avait fait la connaissance du professeur lausannois sur le site de rencontre Badoo et était devenue son amante, relate le chroniqueur judiciaire. Pour le procureur de la République de Thonon-les-Bains, l’homme est «un prédateur». Toujours selon Le Messager, une expertise psychologique le décrit comme «un menteur» à «tendance manipulatrice». Durant l’enquête, il a nié les faits qui lui sont reprochés. Hospitalisé, l’accusé n’était pas présent lors de l’audience, où il était représenté par son avocate. Il n’avait du reste pas recommencé à travailler à la rentrée 2018, puisqu’il était en congé maladie, comme l’explique un de ses anciens collègues.

Aucune réaction d’élève

Dans son e-mail, Frédéric Détraz, qui est également président de la Conférence des directions de gymnase, précise aux étudiants et aux enseignants que «si vous ressentez le besoin d’en parler, si vous avez des questions, des interrogations et quelles qu’en soient les raisons, je veux que vous sachiez que nous sommes à votre écoute.» Aux élèves, il livre son numéro de portable, à composer «en cas d’urgence» ou «de non-disponibilité» du service de médiation.

Contacté hier, il explique que «nous n’avons eu aucune réaction d’élève pour l’instant, mais il est important pour nous que quelqu’un reste atteignable pour les écouter ou répondre à leurs questions.» N’y a-t-il pas un risque que l’agresseur ait sévi au sein de l’établissement? «Rien ne permet de le croire aujourd’hui mais rien ne permet de l’exclure. Il faut rester très prudent avec un sujet aussi sensible», relève Frédéric Détraz. Le directeur souligne par contre que des enseignants ont été très surpris par la nouvelle. «Certains étaient sous le choc et j’ai pris le temps de discuter avec ceux qui étaient particulièrement touchés.» Selon un enseignant de Beaulieu, qui côtoyait de loin le professeur en question, l’homme avait plutôt bonne réputation et rien ne laissait présager d’une telle condamnation. «J’ai lu le compte rendu du procès et j’ai un sentiment d’incrédulité. Je peine à faire un lien entre la personne que je croisais et les actes pour lesquels elle a été condamnée.»

Nous avons tenté ce jeudi de joindre l’avocate du principal intéressé, sans succès. (24 heures)