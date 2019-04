Un réseau pour éviter la spirale de l'endettement

L’État de Vaud a mis en place, depuis 2007, un Programme cantonal de prévention du surendettement. Ce dernier rassemble plusieurs structures (Centre social protestant Vaud, Caritas VD, l’association Corref, la Fédération romande des consommateurs ou encore le Service social de la Ville de Lausanne) et s’articule autour de deux axes: préventif et curatif.

«La permanence téléphonique Parlons cash! est une porte d’entrée. Elle permet d’analyser les situations, de conseiller mais aussi d’orienter vers les organismes adaptés car la plupart des personnes qui appellent ont déjà des dettes», indique Caroline Regamey, chargée de politique et de recherche sociales au Centre social protestant (CSP) Vaud. En parallèle, des cours de gestion du budget sont dispensés et des actions sont menées auprès des professionnels en contact avec les publics à risques – conseillers ORP ou les assistants sociaux.

Un fort accent est également mis sur la jeunesse. «C’est de la prévention primaire pour améliorer les connaissances face au système et à ses dangers, souligne Caroline Regamey. Des interventions sont menées auprès des apprentis, dans les gymnases, à l’école de la transition, dans le tertiaire ou encore dans les maisons de quartier. Les établissements peuvent ensuite prendre le relais via des supports fournis.»

Quant au volet curatif, il comprend un accompagnement dans la gestion du budget, des mesures d’insertion sociale et des mécanismes d’assainissement. Dans les cas les plus difficiles, il est par exemple possible de recourir au fonds de lutte contre la précarité. «Ce dernier rachète les créances et permet entre autres d’avoir un plan de remboursement beaucoup plus clair», explique Bastienne Joerchel, directrice du CSP Vaud. (24 heures)