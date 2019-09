Un trisomique se perd en prenant le LEB

«Je suis très inquiète. Normalement, Blaise arrive pile à l’heure à la maison tous les jours à 17h. Et là, plus rien depuis ce mardi en fin de journée.» Blaise est atteint de trisomie 21. Il a 38 ans et vit avec sa maman dans le nord de Lausanne. Il travaille depuis 18 ans à la Fondation de Vernand. Et c’est en prenant le LEB pour rentrer chez lui qu’il s’est perdu mardi. Il est depuis lors introuvable.

Selon la maman de Blaise, il y aurait eu un problème sur la ligne du LEB emprunté par son fils mardi en fin de journée. «Je ne sais pas de quel souci il s’agit, mais tout le monde a dû sortir du train et continuer à pied. Ne sachant pas se diriger, il se serait égaré.» La dernière fois que Blaise aurait été aperçu, c’était du côté de l’arrêt Union-Prilly. La police a été aussitôt avertie. Des agents sont venues plusieurs heures au domicile de la maman de Blaise. Un hélicoptère dotée d’une caméra thermique, en provenance de Berne, aurait survolé la ligne du LEB de Chauderon à Bercher. En vain.

Blaise est habillé d’un short en jeans et d’un t-shirt bleu foncé. Il mesure 1m62.

Développement suit.