Un véhicule en feu génère de gros bouchons sur l'A9

Que les automobilistes empruntant l'A9 entre Vevey et Lausanne ce lundi matin s'arment de patience. De forts ralentissements sont en effet à prévoir entre l'aire de service de Lavaux et l'échangeur de Villars-Sainte-Croix. En cause: un véhicule en feu sur la voie de droite.

Les retards pouvaient aller jusqu'à 1h15, selon le site du Touring Club Suisse. Les bouchons se sont résorbés vers 9h.