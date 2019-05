Un véliplanchiste décède au large de Vevey

Lundi, vers 16h45, le centre d’engagement et de transmission de la police cantonale vaudoise (CET) était informé qu’un véliplanchiste venait d’être découvert inanimé après avoir chuté de sa planche à voile. Un kitesurfeur a immédiatement sauté à l’eau pour lui porter secours et l’a hissé sur sa planche, selon un communiqué de la police.

Un hélicoptère de la REGA les a repérés à environ 500 mètres de la rive et a survolé la zone jusqu’à l’arrivée de la vedette de la Société de sauvetage Le Doyen, de la Tour-de-Peilz. Malgré l’intervention rapide des secours et les tentatives de réanimation, la victime, un Suisse de 43 ans domicilié dans la région, est décédée sur place.

Cet accident de loisirs a nécessité l’intervention d’un hélicoptère de la REGA, des sociétés de sauvetage des environs, avec trois bateaux, de la gendarmerie du lac, avec 1 bateau et 4 hommes, de 2 patrouilles de gendarmerie avec 2 véhicules et 4 hommes, et une ambulance. (comm/nxp)