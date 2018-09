Unanimité de façade pour la nouvelle prison de 410 places

Pétition de détenus, critiques émanant du personnel, bagarre politique autour de la création – refusée – d’une commission d’enquête parlementaire, limogeage du directeur des Établissements de la plaine de l’Orbe (EPO). Rien n’est simple depuis un an, dans le secteur carcéral vaudois. C’est dire si la ministre Verte Béatrice Métraux a dû savourer mardi le «oui» unanime du Grand Conseil portant sur le futur Pénitencier du Grand-Marais, à côté de Bochuz. Il ne s’agissait certes que du crédit d’étude, qui se monte à 12 millions de francs.

Cette extension planifiée en deux étapes offrira, d’ici à 2029, 410 nouvelles places de détention modulables dans leur affectation. Elle permettra alors de démolir la vétuste prison de Bois-Mermet, plus que centenaire. Un projet impérieux au vu de la surpopulation carcérale sévissant sur certains sites. Les deux derniers rapports annuels de la Commission des visiteurs de prison, que les députés ont validés dans la foulée, en donnent un aperçu: Prison de la Croisée: 152% le 9 octobre dernier (322 détenus pour 211 places), Bois-Mermet, 170% le 22 janvier (170 détenus pour 100 places), La Tuilière, 120% le 15 janvier (99 détenus pour 82 places).

Unanimité donc pour offrir un bol d’air à tout le système pénitentiaire. Mais des questions ont fusé. La somme est élevée pour une «étude», qui annonce un crédit de construction devisé à 278,9 millions de francs. «Cela nous ramène la place à 670'000 francs, sans le prix du terrain. Construit-on une prison ou un hôtel 5 étoiles?» a raillé le PLR Guy Gaudard.

Respect des normes

Réplique de Béatrice Métraux: «On construit un établissement pénitentiaire qui répond aux normes de l’Office fédéral de la Justice, ce qui nous permettra d’obtenir une subvention de 50 millions de francs.» Et précision du député socialiste Claude Schwab, rapporteur de la commission examinant le projet du Grand-Marais: «Certains ont peut-être sauté en l’air en lisant qu’il y aurait une douche par cellule. Mais cela règle deux problèmes: on évite les règlements de comptes dans les douches collectives, et on allège le travail des agents pénitentiaires, qui doivent surveiller les allers-retours. Il faut construire une prison du XXIe siècle.» La gauche radicale, elle, ne cautionne à ce stade que «la recherche d’une solution à la surpopulation carcérale». «Il faudra consulter largement les usagers de ce futur complexe: détenus, ordre des avocats, médecins travaillant dans le milieu pénitentiaire, Association pour la justice restaurative, etc.», a énuméré Jean-Michel Dolivo.

Du côté de l’UDC, qui suit de très près ce dossier, l’enthousiasme est aussi tout relatif. «Le Conseil d’État ne dit pas comment il va gérer le manque de places pour ces 3, 4, 5 prochaines années jusqu’à la construction de cette nouvelle prison», a déploré le député Denis Rubattel, étrillant au passage le «laxisme vaudois» en matière de renvois d’étrangers criminels.

Autre point suscitant la réprobation des élus de tous bords: la problématique récurrente des zones de rétention de la police. «46 places prévues pour être occupées 48 heures maximum par une même personne, et qui le sont en moyenne durant 17 à 20 jours», a rappelé le Vert Jean-Marc Nicolet, membre de la Commission des visiteurs de prison. «Je peux témoigner des conditions honteuses dans lesquelles croupissent des détenus pour des délits mineurs: moins de 10 m2, sans fenêtre, au sous-sol. Le personnel aussi travaille de manière indigne!»

«C’est difficile, oui. On cherche des solutions, a martelé la conseillère d’État. Qui dit cellules de détention dit aussi cuisine, infirmerie, zone sportive, etc. On a identifié des terrains, et le Conseil d’État sera bientôt saisi d’une demande de crédit. Mais le Service pénitentiaire n’est que le dernier maillon de la chaîne pénale.» Chaîne pénale qui tiendra ses assises au mois de décembre, a rappelé la ministre, conviant chaque député à y prendre part: «On y parlera de politique pénale en Europe, dans les autres cantons, et ici, avec peut-être la réponse à cette question: Pourquoi Vaud et Genève sont les cantons qui prononcent le plus de peines de prison ferme?» (24 heures)