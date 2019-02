Une Américaine primée au Prix de Lausanne

Huit danseurs se sont distingués lors du Prix de Lausanne et ont été récompensés samedi. Ils recevront une bourse qui doit leur permettre d'intégrer une des écoles ou compagnies partenaires de la manifestation.

Le premier prix est revenu à l'Américaine Mackenzie Brown. L'adolescente de 16 ans a fait fort puisqu'elle a également obtenu le prix du public et le prix d'interprétation contemporaine, indiquent les organisateurs.

Les sept autres lauréats sont originaires du Brésil, du Japon, de Chine et du Portugal et sont âgés de 15 à 18 ans. Au total, 75 jeunes danseurs de 19 nationalités ont pris part à la 47e édition de ce concours international.

