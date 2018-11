Une Landsgemeinde pour la sécurité alimentaire

Le processus démocratique est pour le moins inédit. Vendredi, quelque 350 délégués de 230 Communes vaudoises, fribourgeoises, neuchâteloises, bernoises et soleuroises se réuniront à l’Hôtel Murten de Morat à l’occasion de la première Landsgemeinde «Avenir du Pays des Trois-Lacs» conviée par Markus Ith, président du Grand Conseil fribourgeois. Jürg Iseli, son homologue bernois, Verena Meyer, vice-présidente à Soleure, et Rémy Jaquier, premier citoyen vaudois, seront notamment de la partie. Les débats devraient déboucher sur la fondation d’une plateforme d’action intercantonale devant lancer la troisième correction des eaux du Jura pour garantir notre sécurité alimentaire.

«Le terme de Landsgemeinde ne se traduit pas en français, mais notre volonté est clairement de lancer un mouvement de la base de la population et du plus bas niveau politique, à savoir les Communes», explique Markus Ith, organisateur de la journée. L’idée d’un mouvement du bas vers le haut aurait également pu passer par la voie des artifices légaux donnés aux Grands Conseils des régions concernées. «On avance grosso modo des chiffres et une période de travaux, mais le projet est encore loin d’être suffisamment concret pour entrer dans une phase politique», ajoute le Moratois.

Un milliard de francs

Le montant estimé est de l’ordre du milliard de francs pour des travaux à réaliser d’ici à 2050. «Certains projets sont déjà lancés, mais ils restent trop petits et l’aide financière des pouvoirs publics n’est pas suffisante pour les faire grandir. Alors que nous devons agir durant la présente génération», détaille Peter Thomet, vice-syndic de la Commune d’Anet (BE), au cœur du Seeland, et cheville ouvrière des analyses déjà lancées. Et de rappeler la récente étude de MétéoSuisse, de l’EPFZ et de l’Université de Berne parlant de températures en moyenne plus élevées de 2,5 à 4,5 degrés en été qu’aujourd’hui, ainsi que de la diminution des précipitations d’un quart à l’avenir.

Ces changements climatiques, avec de plus longues périodes de sécheresse puis de fortes pluies, sont dangereux pour l’agriculture, dans une région considérée comme le garde-manger de la Suisse. «Presque la moitié des ressources suisses en surfaces d’assolement se situe dans les cantons de Vaud, Fribourg, Berne et Soleure, qui contribuent de manière prépondérante à la sécurité alimentaire du pays. Une notion désormais inscrite à l’article 104a de la Constitution fédérale», ajoute le docteur en agronomie et ancien professeur à Zollikofen.

Pour voir l'infographie en grand, cliquez ici.

Président de la communauté d’intérêts Pro Agricultura Seeland, Peter Thomet note dans un document de travail que les deux principaux problèmes à résoudre dans ces régions productrices sont l’irrigation et le management des fortes pluies. Actifs depuis plus de 50 ans, les systèmes de drainage doivent partiellement être remplacés, mais le plus important sera de reniveler les terrains pour évacuer l’eau des fortes pluies.

D’autres mesures sont envisagées pour freiner la décomposition des anciennes couches de tourbe. Syndic de Bavois et agriculteur, Thierry Salzmann est particulièrement touché par cette problématique. «La Commune possède quelque 90 hectares de terres tourbeuses pour lesquelles diverses démarches ont été entreprises afin de les préserver», explique l’élu, qui représentera les Communes rurales lors d’un débat.

Minéralisation de la tourbe

Par le biais de l’oxygénation des terrains, notamment lors du travail du sol par labourage, la minéralisation de la tourbe entraîne sa disparition. En certains endroits, près d’un mètre de surface s’est déjà évaporée. Sans mesures de protection des sols, les surfaces d’assolement diminueront à l’avenir. «Pour maintenir la qualité agronomique de nos terrains, nous avons pour but de ramener des matériaux minéraux sur la tourbe, puis de brasser le tout avant de remettre en culture pour maintenir le niveau des sols», poursuit Thierry Salzmann. Autant des mesures qui entraîneront de lourds investissements s’ils sont reproduits à large échelle.

Il en va de même des systèmes d’arrosage. Alors que l’approvisionnement en eau est garanti dans la région par la présence des Trois-Lacs, les changements climatiques induisent une diminution des précipitations délicate pour des cultures telles que la pomme de terre ou les légumes. Mais l’accès à l’eau coûte des millions de francs. «Si elle veut garantir sa souveraineté alimentaire, la Confédération devra davantage subventionner ces chantiers», glisse Peter Thomet.

Un point de vue partagé par Christelle Luisier Brodard, syndique de Payerne, qui apportera la voix des Communes centres, ce vendredi: «Tous les acteurs concernés, soit les milieux agricoles, mais aussi notamment écologiques étant conviés à cette journée, il me semblait logique d’y exposer l’avis des Communes.» La députée PLR y défendra notamment sa volonté de ne pas figer à long terme les surfaces d’assolement, mais de réfléchir aussi au développement des localités. Tout un programme pour trouver des solutions durables d’approvisionnement en nourriture.

Pour en finir avec le pompage en rivière

«On va vers une interdiction totale du pompage d’eau en rivière.» Président de la Société coopérative de pompage au lac, à Portalban, José Baechler se réjouit de l’investissement de 3 millions de francs consenti par une quarantaine d’exploitants agricoles de la Broye intercantonale. Les périodes de sécheresse s’intensifiant, le volume d’eau diminue, induisant une hausse de la température dans les cours d’eau dangereuse pour la faune piscicole.

Alors que les interdictions cantonales de captage d’eau dans les rivières tombent désormais de plus en plus tôt dans l’année, les agriculteurs peuvent continuer à arroser leurs cultures depuis 2015. À partir d’une conduite de pompage dans le lac de Neuchâtel, au cœur de la Grande Cariçaie, les exploitants ont mis en place un réseau de 40 kilomètres d’irrigation permettant d’arroser 1500 hectares de surfaces cultivables. Le réseau s’étend de Chabrey à Vallon, en passant par Villars-le-Grand, Saint-Aubin, Delley-Portalban, Gletterens ou Missy, où le système sera agrandi ces prochains jours.

Bien entendu, l’idée séduit chez les voisins, contraints de suspendre leur arrosage au moment où les cultures auraient le plus besoin d’eau. Deux projets similaires sont imaginés de Chevroux en direction de Payerne, ainsi que d’Estavayer-le-Lac vers Granges-près-Marnand.

Envoyé en fin d’année à l’étude du Canton, le dossier préliminaire payernois n’est toujours pas revenu. «En cas de feu vert, nous pourrions ensuite lancer la création d’une coopérative», explique David Bapst, responsable du dossier. Reste à savoir combien de membres grimperont dans le train. Car les investissements pourraient être trop conséquents pour certains producteurs. (24 heures)