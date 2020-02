Une PLR élue mais c'est la jeunesse qui a gagné

De nombreux journaux suisses sont revenus lundi sur la large acceptation par le peuple suisse de la norme anti-homophobie. Le Temps et 24 Heures ont, eux, consacré leurs éditoriaux à l'élection complémentaire au Conseil d'Etat vaudois, qui aura montré, selon eux, qu'il est grand temps de prendre au sérieux les revendications environnementales de la jeunesse.

Pour le Temps, même si la PLR Christelle Luisier a été élue, c'est bien le collectif de la Grève du climat qui a «remporté symboliquement cette élection». Le journal qualifie même de «tremblement de terre politique et sociétal» le fait que la candidate de la Grève du climat, qui ne répond à «aucun des critères politiques traditionnels», soit parvenue à rassembler presque un Vaudois sur quatre.

La question environnementale s'est installée durablement et il s'agit d'y apporter des solutions, souligne le Temps. Et d'ajouter que, pour y répondre, «écouter cette jeunesse motivée» pourrait être une chance, une chance qu'il est «vraiment temps de saisir» pour le gouvernement vaudois et sa nouvelle élue.

«Il faudra bien entendre ce son antisystème de moins en moins éphémère. Et l'intégrer dans une nouvelle façon de faire de la politique», abonde 24 Heures. Et le journal de parler de «défaite qui ne dit pas non nom» pour les Verts car, au vu des résultats, une candidature écologiste d'un parti gouvernemental aurait eu ses chances. Une telle candidature aurait permis de «mettre la pression pour que l'environnement retourne dans le giron de ceux qui s'en préoccupent vraiment», estime le journal. (ats/nxp)