Une Vaudoise participe à l'aventure de «The Voice Kids»

«Plus tard, je ne veux pas spécialement faire carrière dans la chanson. Mais si quelqu'un me propose quelque chose dans ce domaine, je serai bien sûr tentée d'essayer.» Quand nous l'avons rencontrée, il y a un an et demi, Nayana Jaccoud venait de gagner «Kids Voice Tour», un concours de chant dont la finale avait été diffusée sur la RTS. Malgré sa victoire et la promesse de l'enregistrement d'un single, force est de constater que l'adolescente garde les pieds sur terre.

Aujourd'hui, la jeune fille de 15 ans, qui habite Sottens, continue son petit bonhomme de chemin. Elle a décidé de tenter sa chance en France dans l'émission de télécrochet «The Voice Kids» diffusée sur TF1. Elle est ainsi la seconde candidate suisse et son audition à l'aveugle, enregistrée il y a plusieurs mois, sera diffusée ce vendredi soir (21h05) sur TF1.