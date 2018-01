Une accalmie pour panser les plaies des intempéries

Après 60 heures de précipitations quasi incessantes, Jean Rosset a fait son retour en Suisse romande, mardi matin. Le degré d’alerte reste élevé, mais, dans les Alpes vaudoises, cette accalmie très attendue a permis aux secours d’évaluer la situation et de démarrer la remise en état.

Entre 11 h 15 et 12 h 15, un hélicoptère a survolé la chaîne du Chaussy, dont les flancs surchargés menaçaient de nombreux logements, évacués dimanche. «On a pu constater que les paravalanches étaient bien remplis, voire débordaient par endroits, décrit Olivier Roch, chargé de sécurité avalanches pour la Commune d’Ormont-Dessus. On est face à des accumulations de neige telles qu’on n’en avait pas vu depuis des années. Si un autre épisode neigeux devait survenir, on se trouverait à nouveau en situation de crise.» Dans ce secteur où le bâti est relativement dense, impossible de miner pour purger les paravalanches. Il faudra laisser la nature suivre son cours. «Le meilleur scénario serait que des avalanches spontanées se déclenchent en surface, explique Olivier Roch. La pluie tombée ses dernières heures devrait avoir pour effet de les freiner. Quelques coulées sont d’ailleurs déjà parties et d’autres se préparent, mais ne devraient pas causer de dégâts.»

Retour à la maison

Fortes de ces informations, les autorités communales ont décidé de lever le dispositif mis en place dimanche. La grande majorité des habitants évacués a pu regagner son domicile en fin d’après-midi et la route cantonale a été rouverte. En contrebas du col du Pillon, la situation a pu être rétablie plus tôt: des minages ont été réalisés en début de matinée. Dans ces conditions extrêmes, le recours aux explosifs doit toutefois être envisagé avec prudence. Un exemple? «On a demandé qu’aucun minage ne soit effectué sur l’autre face du Pic Chaussy (ndlr: commune d’ Ormont-Dessous), explique Olivier Roch. Par crainte que ces déflagrations provoquent des départs d’avalanches sur le versant dominant les Diablerets.»

Pour son homologue responsable des Mosses et de Leysin, René Pavillard, l’heure était également à la remise en état, mardi. «La route des Vouëttes a été rouverte, les habitants des deux chalets évacués ont pu regagner leur domicile. Nous avons miné à plusieurs endroits dans les deux stations, mais ça n’a rien donné: la pluie avait déjà bien tassé la neige.» De son côté, Télé-Leysin-Les Mosses-La Lécherette a dû mener des travaux de bûcheronnage pour dégager les arbres abattus en travers des pistes par le poids de la neige et de la pluie, et déglacer les câbles de ses remontées mécaniques. Les domaines skiables tournaient normalement à la mi-journée.

Des trains encore à l’arrêt

Plus de peur que de mal aux Ormonts, donc. Au contraire du Pays-d’Enhaut et de la vallée d’Illiez. Vers 10 h, les cantonniers sont entrés en action pour dégager la route entre L’Étivaz et Château-d’Œx. Lundi vers 16 h, une impressionnante coulée de boue a barré cet axe au niveau des gorges du Pissot. «On estime que 150 m3 de matériaux se sont déversés à cet endroit et 150 m3 supplémentaires ont bouché le dépotoir censé prévenir de tels événements», explique Nicolas Kalb­fuss, chef cantonnier en charge de ce secteur. Le ballet des bulldozers et des camions s’est poursuivi jusqu’en soirée. «Il y aura encore des travaux de bûcheronnage à effectuer rapidement pour dégager le couloir encombré par les troncs», ajoute le Damounais.

Un peu partout dans les Alpes vaudoises, les équipes des Transports publics du Chablais sont à pied d’œuvre. La remise en état de la ligne Aigle-Sépey-Diablerets, coupée par un éboulement, a commencé. Mais les travaux pour consolider la voie dureront au moins un mois. Une autre coulée de boue est venue barrer les rails de l’Aigle-Leysin, qui restera à quai jusqu’à lundi. Des services de bus de remplacement ont été mis en place. Endommagée par des chutes d’arbres entre Villars et Bretaye, la ligne du Bex-Villars-Bretaye a pu rouvrir mardi.

Une décrue sous tension en plaine

La plaine de l'Orbe innondée. Vidéo: Christian Brun

C’est enfin la décrue dans le nord et l’ouest du canton. Un peu partout, les sapeurs-pompiers lèvent leurs dispositifs ou allègent leur surveillance d’une situation qui reste tendue: la fonte des neiges et la hausse du niveau des lacs n’aideront pas à faire baisser celui des rivières, loin de là. Depuis lundi, les interventions sont innombrables. Sur La Côte, L’Asse a inondé le bar des musiciens et l’entrée du Paléo Festival, comme elle l’avait fait début janvier. À Chéserex, les pompiers sont intervenus pour consolider une berge menaçant le champ qui jouxte la piscine intercommunale. À la Vallée, l’Orbe supérieur a de nouveau atteint sa cote d’alerte et inondé plusieurs caves. À Orbe, des parkings ont été évacués et les terrains de foot du Puisoir interdits d’accès. Plus en aval, la région d’Yverdon a vu les pompiers intervenir à 42 reprises. Des champs entiers sont inondés, des barrages ont été installés le long de la Thièle et des ponts sont surveillés constamment. À Champagne, une écluse a dû être renforcée. À Essert-sous-Champvent, la PCi a dû évacuer un train qui s’est retrouvé entouré par les eaux. Hier soir, la Thièle restait à un niveau élevé. (24 heures)