Une aide de 10 millions pour la filière du lait

Un peu de beurre dans les épinards. Ou plutôt un peu de matière grasse dans le lait des producteurs vaudois. Le conseiller d'Etat Philippe Leuba a annoncé jeudi matin à Vallorbe devant les délégués de la fédération Prolait que le Gouvernement allait allouer 10 millions de francs sur 5 ans à la filière du lait.

«Compte tenu des difficultés que vous traversez et de votre présence sur l'ensemble du territoire vaudois, cet engagement des autorités cantonales est légitime», a souligné Philippe Leuba. Et le conseiller d'Etat de préciser qu'à sa connaissance aucun canton suisse ne s'était engagé aussi spécifiquement pour la filière du lait.

Le montant sera engagé via sept mesures destinées exclusivement à cette filière en proie à des grandes difficultés depuis des décennies. A ce propos, les producteurs estiment du reste que le prix qu'ils reçoivent n'est plus «juste» depuis la fin des années 1990. Selon Philippe Leuba, le canton de Vaud est même celui où les prix pratiqués sont les plus bas du pays. Pour le lait de centrale - destiné à être transformé en crème, yoghourts, beurre et autres fromages industriels -, il se montait en 2018 à 55 centimes par kilo.

L'engagement du Canton vise d'abord à redonner des perspectives aux paysans. «Nos écoles d'agriculture sont pleines de jeunes dans les yeux desquels brille l'envie de vivre de la terre. Il faut qu'ils en aient la possibilité», a expliqué l'édile PLR. Il doit aussi permettre d'enrayer la diminution continue du nombre de domaines laitiers.

Les 10 millions promis par l'Etat seront consacrés à des actions visant à améliorer les structures de production, la formation de la relève. Et elles devraient aussi avoir des répercussions sur le prix du lait.

Applaudi par l'assemblée, Philippe Leuba s'est néanmoins vu adresser quelques remarques critiques - voire désabusées - de la part de certains producteurs laitiers. Ces crédits alloués ne sont-ils pas des pansements sur une jambe de bois? Le problème fondamental, c'est la rémunération. Si elle est correcte, tout suivra, a ainsi souligné un paysan broyard.

(24 heures)