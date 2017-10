Une application veut guider les étudiants sortis du nid

Quel étudiant en échange dans un pays étranger n’a pas connu des moments de solitude à l’heure de se repérer dans son nouveau milieu social? Pour remédier à ces difficultés, six jeunes Romands issus de HEC Lausanne, de l’UNIL, de CREA Genève et de l’EPFL ont décidé de lancer OutNest (littéralement «hors du nid»), une plate-forme informative destinée à «faciliter l’intégration des étudiants dans leur environnement», indique Alexis Flouck, cofondateur et président de la plate-forme.

Celle-ci se déclinera sous forme d’application mobile. Une campagne de financement participatif a été lancée sur Indiegogo. Elle doit permettre de payer les frais de communication du projet et le développement du premier prototype de l’application, qui devrait être prêt mi-novembre.

L’idée est de permettre aux jeunes de pouvoir bénéficier de toutes les informations pratiques nécessaires à leur installation (logement, emploi du temps, forfaits téléphoniques, transports, etc.). «Mais aussi et surtout de favoriser les rencontres, l’organisation de soirées ou la découverte de lieux sympas», note Alexis Flouck. Les étudiants en échange sont les principaux concernés, mais le projet s’adresse plus généralement à tous les jeunes en formation sortant du cocon familial pour vivre de manière autonome.

«Les universités suisses sont en retard dans le développement des supports mobiles»

L’application devrait être gratuite pour les principaux intéressés, qui se connecteraient grâce à leurs identifiants universitaires. Elle couvrira toute la Suisse. «Il s’agit d’un gros travail de recherche d’information. C’est pourquoi nous espérons inciter les étudiants à créer eux-mêmes du contenu en fonction de leurs expériences», souligne le cofondateur, originaire de Nyon.

OutNest est né fin 2013 lors d’un atelier de création d’entreprise réalisé à CREA Genève. L’idée initiale était de lancer un réseau social de voyageurs. Le projet a été redéfini l’an dernier pour toucher une cible plus précise. «Les universités suisses sont en retard dans le développement des supports mobiles, remarque Alexis Flouck. Il manque de solutions faciles d’utilisation et efficaces. Nous nous sommes donc engouffrés dans cette brèche.» Une étude menée auprès de «centaines d’étudiants» de la région lausannoise a permis de confirmer cela.

Les universités de Lausanne, de Berne, de Fribourg, de la Suisse italienne (Lugano) ainsi que la Haute Ecole de Lucerne s’intéressent officiellement au projet. Des partenariats durables devraient suivre lors de la phase finale d’élaboration de l’application. Ils permettront aux instituts de formation de communiquer sur la plate-forme contre le paiement d’une licence annuelle. «Nous sommes confiants, souligne Alexis Flouck. Nous comptons lancer l’application à la rentrée académique de septembre 2018.» (24 heures)