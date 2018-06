Une boxe thérapeutique pour des ados en mal de liberté

«Jab-cross, jab-cross», répète inlassablement le coach de kickboxing Martial Ayissi devant une vingtaine d’élèves. Après chaque injonction à faire les deux mouvements d’attaque, une double détonation retentit dans le sous-sol, où monte une odeur âcre de transpiration. Au bout des gants, des jeunes originaires du Moyen-Orient, d’Afrique subsaharienne ou encore d’Amérique du Sud. Tous arrivés récemment en Suisse. Certains sans parents, d’autres sans scolarisation. Depuis une année, ils trouvent à Bellevaux, dans le cours de l’association Alma, un espace pour s’exprimer et tisser du lien social.

À l’origine du projet, la comédienne Claudia Gallo, qui joue notamment dans la série de la RTS «Quartier des banques». En marge de sa carrière artistique, la jeune femme se donne sans compter à la cause des migrants mineurs. Elle-même fille d’immigrés uruguayens, la Lausannoise enseigne le français aux jeunes qui débarquent en Suisse et connaissent des difficultés. L’idée du cours germe dans son esprit en juillet 2017, après qu’un de ses élèves lui confesse son envie de suicide. «Personnellement, je savais que je ne pouvais pas rester sans rien faire. Or, j’avais commencé le kickboxing quelques mois plus tôt et trouvais ça thérapeutique: j’ai décidé de partager cette activité avec mes élèves.» Elle appelle son coach pour faire un cours d’essai, et à sa surprise, plus de 30 jeunes répondent présent. «Un véritable succès, quand on sait que ces jeunes sans repères rechignent souvent à se déplacer pour participer à des activités», explique Claudia Gallo.

Entre deux coups de pied, Helena, 15 ans, prend une pause sur le canapé de cuir noir. «Le kickboxing me permet de tout oublier et de me relâcher», confie-t-elle, encore essoufflée. Quant à Natu, venu d’Erythrée il y a trois ans, il «se sent libre» quand il tape. «Avec ce sport, ces jeunes qui ne connaissent souvent pas un mot de français peuvent s’exprimer sans parler, explique Claudia Gallo. Cela permet de canaliser leurs frustrations, comme ne pas pouvoir communiquer et être différent de leurs camarades. Désormais, ils ont créé du lien entre eux et se voient en dehors des cours.»

Du ring à la scène Afin de développer l’activité, Claudia Gallo monte en mars dernier l’association Alma, qui signifie «âme» en espagnol. Le 16 juin, une soirée de soutien sera organisée, pendant laquelle l’actrice Marthe Keller et elle feront une lecture en musique des poèmes de Pablo Neruda. Pas un choix anodin: pendant la guerre d’Espagne, cet auteur chilien a affrété un bateau pour transporter des réfugiés espagnols de la France vers le Chili. Grâce aux fonds récoltés, l’association vise à organiser des ateliers d’écriture, dans le but que la prochaine lecture soit faite par les élèves. Du ring à la scène, ces jeunes poursuivent un objectif simple: être ado avant d’être migrant. S.Z.

Samedi 16 juin, 20 h, Cinéma Cityclub de Pully, aalma.ch (24 heures)