«Une chance de repenser la croissance»

Christelle Luisier a été frustrée à plus d’un titre. À peine élue, «ses» Brandons ont été annulés, elle prête serment devant une salle vide et sans apéro. À Payerne, pas de fête populaire programmée et annulation de la Journée annuelle des Communes vaudoises du 13 juin. Tout cela n’empêche pas la PLR de 45 ans de commencer sa carrière de ministre cantonale, très attendue sur les dossiers des Communes et du territoire. Entretien à l’heure où un virus fait trembler la croissance.

Vous entrez en fonctions sans beaucoup de rencontres, ni dans les bureaux ni sur le terrain. Les dossiers des Communes, la péréquation financière, la facture sociale vont-ils prendre du retard?

J'aurais aimé aller à la rencontre des Communes. Les négociations sur la facture sociale et la péréquation sont extrêmement attendues. L'apaisement est déterminant pour la suite. Dès la fin de la période d'urgence pure, cette question va redevenir centrale. Nous avons maintenu une séance avec les organisations faîtières, malgré la crise.

Avant, vous étiez l'avocate des Communes, maintenant vous voici dans la position inverse. Quel argument vous permet de consolider la position du Conseil d'État face à elles?

Je sais de quoi parlent les Communes. C'est probablement un atout dans mes nouvelles fonctions, par exemple pour la compréhension mutuelle. Trouver une solution négociée avec les Communes, c’est vraiment prioritaire, d'ici à la fin de l'année. Il s'agira d'un accord financier sur la facture sociale, mais aussi d’un modèle de péréquation intercommunale jugé comme trop complexe et à bout de souffle. Les Communes voient leurs charges augmenter tout en ayant une marge de manœuvre limitée car elles ne peuvent ni diminuer leurs prestations ni augmenter indéfiniment les impôts.

Est-ce que le Conseil d'État laisse le territoire à une élue de droite pour rassurer les régions de campagne sur leur développement?

Il faut rassurer la campagne comme la ville, par exemple concernant la densification. Mon atout est d'avoir mis les mains dans le cambouis pour les planifications communales, par exemple. Mon département a sous son toit tout ce qui touche au territoire, il devra accompagner les Communes dans la révision de leurs plans généraux d’affectation. Ministre de droite ou pas, le droit fédéral s'applique, et il découle d’un choix très clair du peuple en 2013, notamment des Vaudois qui ont accepté la Loi sur l’aménagement du territoire à plus de 56%. Cela dit, il convient sans doute aujourd’hui de revoir le Plan directeur cantonal. Ses scénarios sont centrés sur la démographie plutôt que sur le territoire, prévu pour la construction. La question n'est probablement plus de savoir s'il faut trois habitants sur une parcelle, mais de répartir les mètres carrés de manière équilibrée entre urbanisation et agriculture.

Aujourd'hui, nous vivons une expérience forcée de décroissance. Est-ce que ça remet en cause les concepts actuels, la croissance prévue jusqu'à 1 million de Vaudois en 2040?

Cette décroissance forcée implique des craintes pour l’emploi. Qui dit décroissance dit perte d’emplois, perte de rentrées fiscales et moins de redistribution. Il doit y avoir une décroissance de l’utilisation des ressources naturelles et d’usage du territoire. Mais pas une décroissance économique. Après la crise, les questions climatiques et de durabilité reviendront sur le devant de la scène. Ce coronavirus sera un des facteurs de plus qui nous pousse à repenser nos activités. Donald Trump a totalement tort de soutenir massivement le gaz et le pétrole. Aujourd'hui, nous avons une chance unique de repenser la croissance économique, de repenser le canton. Je crois beaucoup à la croissance qualitative.

Béatrice Métraux vous laisse le projet de loi sur la transparence dans le financement des partis politiques. Votre parti est plutôt conservateur sur ces questions. Comment comptez-vous mener ce dossier?

Le projet est à bout touchant, il y a encore quelques points à affiner. Pour ma part, j’ai toujours dit que j’étais favorable à un principe de transparence, mais proportionné. Je l’ai d’ailleurs appliqué pour ma campagne. Le jour où le Grand Conseil s’en saisira, je défendrai le projet du Conseil d’État sans aucun problème.

Mme Métraux garde la police et les prisons, mais vous transmet les relations avec la justice et le Ministère public. N’est-on pas revenu en arrière par rapport à la réunification de la chaîne pénale de 2013 dans un seul même département?

Tout ce qui a été mis en place pour garantir le suivi de la chaîne pénale n'est absolument pas remis en question. Les séances régulières continuent comme avant. Je ne participerai pas à toutes ces séances, mais j’ai des échanges périodiques sur des points particuliers avec ma collègue Béatrice Métraux, qui représente le Canton à la Conférence intercantonale de justice et police.