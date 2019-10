Une consultation pour venir en aide aux victimes du psoriasis

Le Service de dermatologie du CHUV ouvre une consultation infirmière dédiée aux patients atteints de psoriasis, cette maladie de peau chronique et inflammatoire qui touche environ 150 000 personnes en Suisse.

La nouvelle consultation mise sur l’éducation thérapeutique: il s’agit d’accroître les connaissances et les compétences des patients afin qu’ils gèrent au mieux leur vie avec cette affection auto-immune et les soins qu’elle nécessite.

Pas toujours évident… «C’est une maladie qui fluctue et évolue par poussées. Les traitements doivent être adaptés aux symptômes au fil du temps», explique Mirjam Konrad, infirmière clinicienne spécialisée et responsable de la consultation.

Déconstruire les idées reçues

Elle ne se contentera donc pas de fournir des informations d’ordre médical. «Ces patients ont des besoins qui vont au-delà des soins de la peau, dont celui d’échanger sur le fardeau de la maladie et sur les soins. Comment s’organiser quand on doit s’appliquer de la pommade deux heures par jour? Sans compter que le psoriasis peut avoir un impact négatif sur l’estime de soi et la vie sociale. Cela peut mener à un isolement.»

L’infirmière s’attache aussi à déconstruire les nombreuses idées reçues. «Certaines personnes ont très peur de la cortisone et mettent de la pommade en trop petite quantité sur les plaques, ou pendant une période trop courte. D’autres pensent qu’elles doivent s’astreindre à un régime alimentaire, ce qui est faux.»

Le psoriasis se guérit-il? «C’est une maladie chronique, donc on n’en «guérit» jamais. Mais on peut souvent atteindre l’absence de symptômes grâce aux traitements (corticoïdes, médicaments) et à une bonne hygiène de vie.» Des facteurs comme une alimentation déséquilibrée, la sédentarité, l’alcool, le tabac et le stress peuvent favoriser les poussées. Le psoriasis est en outre susceptible d’attaquer les articulations. Il est aussi associé à des pathologies comme les maladies cardiovasculaires ou la dépression.