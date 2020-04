Une culture douce des sols qui permet de contrer l’effet de serre

La crise climatique est passée, temporairement, au second rang de nos préoccupations. Il y a pourtant fort à parier qu’une fois l’épidémie de coronavirus contenue, le sujet reviendra en force; d’autant plus si l’économie, impatiente de redémarrer, met les bouchées doubles. Au Grand Conseil vaudois, aujourd’hui au ralenti, dort l’intervention d’un député qui sera débattue une fois le parlement de nouveau fonctionnel. Cet élu, le socialiste Alexandre Rydlo, demande au Canton de généraliser un traitement des sols propre à piéger davantage de CO2. Ce travail sans labour vient d’être testé dans l’expérience pilote SolVaud et a déjà intéressé un tiers des exploitants vaudois. Visite sur le terrain auprès d’un paysan convaincu.

À Marchissy, sur les contreforts du Jura, Mike Humbert fait partie de ces jeunes agriculteurs pétris de curiosité. Comme un millier d’autres exploitants, il a tenté l’expérience SolVaud qui promeut une culture douce que l’on appelle aussi agriculture de conservation.

Dans la cour de sa ferme, Mike Humbert est fier de présenter une drôle de machine assortie de nombreux tubes et, à sa base, de petits disques gaufrés. Ce semoir de précision à semis directs, qu’il a complété lui-même, ne laboure pas la terre mais y trace de fins sillons dans lesquels les graines se déversent, en provenance des tuyaux. «Cela permet de tout faire en un passage, explique le professionnel. Cela économise du temps, de l’argent, du carburant.»

Contenir l’érosion

Mais la principale récompense de ce travail réside ailleurs. Lorsqu’on ne le remue pas de fond en comble, on limite le travail du sol qui garde sa matière organique, ce qui contient l’érosion et préserve la faune intérieure (vers de terre) et les micro-organismes. Le drainage est favorisé: l’eau peut y circuler par capillarité. Le sol gagne en fertilité. Pour éviter d’être envahi par les herbes en tous genres qui risquent de prendre trop d’énergie (mauvaises herbes) à la culture principale (céréales, oléagineuses, etc.), le paysan sème des plantes «compagnes» qui recouvrent le sol, empêchant de trop nombreuses espèces de germer et de concurrencer la plante destinée à la récolte.

Par cette pratique peu invasive, le sol retrouve sa qualité vivante et fixe davantage de CO2. C’est la raison pour laquelle le député Rydlo a développé son postulat: «Recapter le CO2 en cycle inversé comme le fait la nature: voilà qui est intelligent!» s’exclame-t-il. Pour l’élu, une expérience comme SolVaud devrait connaître un lendemain: «Ne faut-il pas généraliser? Nous devons nous poser la question de l’agriculture de conservation à une plus large échelle.»

SolVaud a démarré en 2014 à l’initiative de la Confédération, de l’État de Vaud et de Prométerre, avec des subventions temporaires à la clé. Au départ, les agriculteurs étaient environ 300; ils ont fini 1100 («24heures» du 3 octobre et du 1er février), soit le tiers des exploitations vaudoises. Pour Luc Thomas, directeur de Prométerre, l’aventure est concluante puisque certains agriculteurs vont continuer la pratique du No-till au-delà des subventions. Responsable à Proconseil (qui fait partie de Prométerre), Édouard Cholley pointe aussi que l’agriculture de conservation permet une réduction des phytosanitaires: «C’est une agriculture qui va permettre de répondre à la demande du grand public», s’enthousiasme-t-il.

Produire de la biomasse

Mike Humbert nuance: «Nous faisons de l’écologie le plus possible, mais nous avons besoin de pouvoir réguler les mauvaises herbes. Je fais des expériences pour diminuer au maximum les pesticides, or les années se suivent mais ne se ressemblent pas… On ne peut pas se laisser déborder par les plantes parasites, car ça reviendrait à les installer durablement.» Des traitements sont donc administrés de cas en cas, selon les règles des prestations écologiques requises (PER).

Dans ses sacs mélangés, une sarabande de semences: radis chinois, trèfle d’Alexandrie, féveroles… Toutes ces graines seront semées en même temps, ce qui aura aussi l’avantage de produire de la biomasse, de couvrir les sols en permanence et, selon ce qui est introduit, de structurer le sol. Elle pourra notamment être utilisée pour le fourrage. La difficulté consiste à faire voisiner les bonnes plantes compagnes avec les bonnes plantes destinées à la récolte. Le timing s’avère aussi très important.

Le paysan s’y retrouve

L’agriculture de conservation, c’est moins de travail sur le champ. «Mais beaucoup de réflexion», témoigne Mike Humbert. À Proconseil, Édouard Cholley reconnaît que tout cela prend du temps: «On amène de la technicité, certes, mais on refait de l’agronomie, on redonne du sens au métier.»

Vient toujours le moment où l’on se demande si la chose permet à l’exploitation de tourner. Mike Humbert relève que l’ensemencement coûte plus cher que dans l’agriculture traditionnelle. Les machines spécialisées sont également onéreuses. Mais elles peuvent être utilisées sur d’autres exploitations. Par ailleurs, le fait d’être moins souvent sur le champ engendre des économies. Si le paysan finit par s’y retrouver, le gagnant n’est autre que le climat. Tout bénéfice.