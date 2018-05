Une dame âgée a disparu à Cully

Marie W, âgée de 89 ans et domiciliée au Mont-sur-Lausanne, a disparu de l'Hôpital de Lavaux, à Cully, lundi aux alentours de 14h30. Pour l'heure, les recherches n'ont pas permis de la retrouver. La police cantonale lance un avis de disparition et prie toute personne de fournir des renseignements d'appeler le 021 333 53 33 ou de prendre contact avec le poste de police le plus proche.

Marie W présente des symptômes de la maladie d’Alzheimer. Elle mesure 1,67 m, est de corpulence mince, a les yeux bleus et les cheveux fournis blanc/gris. Elle a un grain de beauté en-dessus de l'oeil droit. Elle pourrait porter une veste jaune clair et un sac à main. Elle porte également un plâtre au bras gauche. (24 heures)