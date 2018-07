Une djihadiste lausannoise témoigne depuis sa prison syrienne

Le sol poussiéreux du camp semble suer sous les coups du soleil. Malgré plus de 40 degrés à l’ombre, Selina S.* porte un hijab rose, contrairement aux gardiennes kurdes qui ne se protègent pas du regard des hommes. La jeune femme de 29 ans aurait aujourd’hui pu être juriste dans un bureau climatisé quelque part en Suisse romande. Elle aurait bientôt pu passer son examen au barreau. Mais Selina a choisi une autre voie et a interrompu ses études de droit à l’Université de Lausanne pour rejoindre l’une des pires organisations terroristes qui n’ait jamais existé.

Selina S. était étudiante à Lausanne avant qu’elle et son mari ne partent rejoindre Daech en 2015. Depuis sept mois, elle internée dans un camp sous contrôle kurde. Sa fille d’un an et demi est avec elle. Toutes deux sont de nationalité suisse.

La voilà plantée sur une vieille chaise de jardin en plastique, au milieu d’un camp de prisonniers, dans un endroit tenu secret au nord de la Syrie. Elle nous parlera de son histoire pendant presque deux heures. De son séjour en Suisse; pourquoi elle et son mari ont rejoint le groupe État islamique (Daech); comment elle y a vécu; comment elle imagine son avenir et celui de sa fille Asma*, âgée de 15 mois. Les gardiennes ne nous laisseront pas voir l'enfant.

«Le pire est de ne pas savoir si je vais pouvoir retourner dans mon pays»

Nous avons pu la rencontrer cette semaine, ensemble avec des confrères de la Télévision alémanique. Compte tenu des circonstances, la Lausannoise a l’air propre sur elle et en bonne santé. C’est la première Suissesse à raconter sa vie à l’intérieur de l’organisation terroriste. Elle ne semble pas être brisée. Au début de notre entretien, Selina est même rayonnante. Et elle rit. Selina raconte qu’elle est internée dans ce camp depuis presque sept mois.

Asma, 15 mois, piégée avec sa mère

Selina dépeint la misère de sa situation, mais au moins, elle ne doit plus craindre pour la vie de la petite famille. Son mari a aussi survécu, il est détenu sur un autre site par les Kurdes, dans une cellule avec 21 autres prisonniers. Le quotidien de Selina est d’un ennui absolu et la rencontre avec des journalistes suisses est une distraction inespérée. La jeune femme en profite aussi pour faire passer un message: elle dit qu’elle n’est pas dangereuse et qu’elle veut retourner en Suisse pour mener de nouveau une «vie normale». Même s’il faut pour cela passer un long séjour dans une prison helvétique. «C’est dur, très dur, dit Selina. Le pire est de ne pas savoir si je vais pouvoir retourner dans mon pays. L’attente est terrible.» En plus, sa petite Asma tomberait souvent malade. «C’est ce qui me fait le plus peur», explique-t-elle. Asma aurait une vilaine toux et récemment elle aurait vomi, avec du sang.

Adnan et Selina se sont rencontrés durant l’été 2014 via Facebook. Elle dit qu’il s’est radicalisé d’abord à Renens, puis au contact de recruteurs venus de France. Adnan n’aurait jamais voulu aller au front avec Daech. Sur la fiche ci-dessous, produite par le groupe terroriste, on peut d’ailleurs lire «Ne veut pas se battre». Également aux mains des forces kurdes, il partage aujourd’hui une cellule avec 21 autres prisonniers.

Cliquez ici pour agrandir l'image

Volonté d’attirer la compassion?

Au premier abord, le camp, dont nous n’avons pas le droit de révéler l’emplacement exact, ressemble à un camp de réfugiés. L’emblème bleu de l’organisation d’aide aux réfugiés de l’ONU est inscrit sur la plupart des toiles. Les membres des unités de défense des femmes surveillent la situation depuis la tour de guet. Le groupe de combat kurde entièrement féminin fait partie des Forces démocratiques syriennes, une alliance militaire qui contrôle de vastes régions du nord-est de la Syrie. Elles sont armées.

Les internées étaient avec le groupe État islamique. Et à leur arrivée, elles portaient toutes le niqab, le voile noir intégral, assure «heval» Amara Derik. Heval signifie «camarade» en kurde. Elle est la responsable de la communication du camp et porte ostensiblement un pistolet Glock à la ceinture. «C’étaient des fanatiques», dit-elle. Il a fallu des cours de rééducation pour que les femmes puissent, au moins, montrer leur visage.

Selina, elle, se plaint de l’absence de variété dans l’alimentation: elle n’a pas reçu de paquet nourriture depuis deux mois. «J’avais l’habitude de manger des spaghettis au thon tous les jours, mais maintenant je n’ai plus de thon, et il ne me reste plus qu’un paquet de spaghettis. Parfois, les gens ont pitié de moi et me donnent un peu d’argent.» Désormais, des larmes coulent sur ses joues.

La camarade Amara admet que le régime alimentaire est spartiate. Les organisations d’aide étrangères n’auraient pas assez de fonds, tout juste assez pour un colis de nourriture par mois. Cette situation met les prisonnières en colère, surtout parce qu’il y a trop peu de lait pour les enfants. Les autorités kurdes soulignent toutefois que les femmes internées bénéficient du même traitement que les personnes déplacées et les réfugiés, et que leurs conditions de vie ne seraient ni meilleures ni pires.

La responsable de la communication du camp accuse aussi Selina de dépeindre sa situation et surtout celle de sa fille d’une façon bien plus sombre qu’elle ne l’est en réalité. La Kurde dit que la Lausannoise espère attirer de la sympathie en Suisse, pour qu’elle puisse retourner dans son pays d’origine, ce que les Kurdes veulent aussi. D’ailleurs, ils appellent les pays comme la Suisse à enfin reprendre et juger leurs citoyennes. Mais les autorités fédérales n’apporteront leur aide que si les prisonniers suisses se rendent seuls dans les missions diplomatiques en Turquie voisine. Il est peu probable que cela se produise. Selina le sait, les gardiens le savent, tout comme les fonctionnaires à Berne. Mais personne ne lève le petit doigt, car ces «revenantes» de Daech pourraient représenter un grand danger en Suisse.

Conditions strictes

Selina peut donc se préparer pour des mois supplémentaires dans cet univers clos de 430 mètres par 250 mètres. Le camp est situé sur une colline désertique, juste à côté d’un champ de pétrole.

Au total, il y a actuellement 370 femmes, dont 100 étrangères. Beaucoup d’entre elles viennent d’Europe. Et il y a aussi près de 700 enfants. La plupart d’entre eux ont 5 ou 6 ans, et sont donc nés avant que le califat ne soit déclaré en 2014. Nous n’en avons aperçu que quelques-uns, car au moment de notre visite, presque tous étaient dans les tentes, pour se protéger de la chaleur. Selina et la petite Asma sont les seuls internés de Suisse. Quant aux deux Biennoises qui ont rejoint Daech, en 2014, elles seraient aussi détenues par des unités kurdes dans un autre camp.

Ici, chacune des 450 tentes est numérotée et accueille en moyenne un peu plus de deux habitants, enfants compris. Une situation très confortable par rapport aux cachots dans lesquels Daech entasse ses prisonniers. Et puis, dans le camp kurde, elles n’ont pas à craindre d’être décapitées, lapidées ou exécutées d’une autre manière.

Selina et Asma vivent aussi dans une tente, mais nous ne sommes pas autorisés à aller voir leur logement. C’est que les conditions de notre entretien sont strictes. La camarade Amara ne nous laisse jamais seuls et nous n’avons pas le droit de parler français avec Selina. L’interview se déroule donc en anglais, pour que notre chaperon puisse comprendre ce que la Lausannoise nous dit.

Selina raconte comment elle a été faite prisonnière au début de 2018. Avec son mari Adnan* et le bébé, ils se sont échappés de Daech à moto. Lui aussi vient de Lausanne et, comme Selina, il a des racines bosniaques. Des passeurs les ont aidés dans leur fuite. Ils auraient essuyé des tirs à un barrage routier. C’était un point de contrôle de la milice de défense kurde, les YPG. Selina raconte qu’on lui a pris tout son argent, environ 3200 francs. Un combattant lui aurait assuré qu’elle pourrait retourner en Suisse dans une dizaine de jours. Mais les choses se sont déroulées autrement.

Le couple a été séparé. Depuis, Adnan est détenu dans une prison militaire des YPG, dit Selina. Elle lui a parlé deux fois au téléphone. Parfois, ils peuvent aussi s’écrire des lettres, qui sont livrées par la Croix-Rouge. Adnan ne s’en sortirait pas trop mal compte tenu des circonstances.

Ennui et manque d'argent

Adnan et Selina se sont rencontrés durant l’été 2014 via Facebook. À l’époque il a 21 ans, et elle cinq ans de plus. Adnan lui a demandé de l’ajouter à sa liste d’amis. Elle a accepté; ils se sont écrits; ils se sont rencontrés et sont devenus un couple. Mais il y avait aussi un problème, comme Selina le dit maintenant en se tortillant sur sa chaise en plastique: Adnan recevait l’aide sociale. Il avait abandonné son apprentissage à la Coop, soi-disant à cause de ses douleurs après une opération du dos. C’est aussi cela qui l’aurait empêché de réaliser son rêve d’une carrière de footballeur. Le père de Selina disait que les hommes de l’âge d’Adnan ne devraient pas vivre de l’argent des contribuables. «J’avais un peu honte de le présenter à mon père», dit Selina. Papa n’avait pas accepté le mariage, alors ils ont fait une cérémonie religieuse en secret, à Renens. Puis tout s’accélère. Dans l’année qui suit le mariage, Selina laisse tomber son bachelor en droit. En 2015, ils rejoignent les rangs du groupe État islamique. Qu’est-ce qui les a poussés jusque-là?

«Adnan n’était pas du tout religieux dans le passé», dit Selina. Un Africain, probablement un Somalien, l’a amené à la mosquée pour la prière. «Et puis des gens ont commencé à lui expliquer ce qu’est vraiment l’islam.» Ils lui ont parlé de la Syrie, lui ont montré des vidéos de femmes musulmanes violées. Et ils ont demandé à Adnan ce qu’il était prêt à faire pour aider ses frères et sœurs musulmans. «Nous avons été touchés par cela. Et c’était la première raison pour laquelle il voulait venir.» Selina ne veut pas se souvenir des noms des recruteurs. Ils venaient de France.

«Terre de lait et de miel»

Adnan aurait contacté des combattants de Daech en Syrie via les réseaux sociaux. Ils lui auraient parlé d’une terre de lait et de miel où les musulmans pouvaient vivre librement. Chacun recevrait une maison et de l’argent, juste comme ça. Alors Selina tient un discours qui pourrait directement sortir d’une vidéo de propagande de l’organisation terroriste. La Suisse a interdit les minarets, les musulmans n’y seraient pas les bienvenus. Pas un mot sur le fait que de nombreux membres de la diaspora bosniaque ont été acceptés comme réfugiés en Suisse et que personne n’a été rejeté à cause de l’islam. Selina et Adnan ont tous deux été naturalisés suisses; leur foi n’avait pas d’importance.

À Lausanne, Selina ne portait pas le voile. Elle dit qu’elle aurait bien voulu: «Mais tu sais que si tu veux porter le hijab un jour, ce sera difficile en Suisse. Alors pourquoi ne pas aller ailleurs?»

Adnan, toujours au chômage, avait aussi été refusé d’école de recrues. Il aurait toujours eu un faible pour les uniformes, et le fait de ne pas pouvoir devenir soldat l’avait déprimé. «C’est là qu’il a dit qu’on devrait aller en Syrie», raconte Selina.

«J’étais trop stupide… Je pensais y aller, voir ce que c’était, et que si je n’aimais pas, je reviendrais. Mais quand tu y arrives, t’es piégée et tu ne peux pas partir»

Difficile de savoir si Selina raconte toute la vérité. À l’évidence, elle ne nous dit pas tout ce qu’elle sait au sujet de leur environnement islamiste en Suisse. Mais l’image qu’elle dessine d’elle-même et de son mari est cohérente: un jeune couple qui ne peut pas emménager ensemble parce que le père de Selina s’y oppose et par le manque d’argent pour s’installer dans un appartement commun. À cela s’ajoute une vie normale et ennuyeuse à Lausanne. Les deux auraient rêvé d’aventures. La décision de quitter le pays aurait été prise sur un coup de tête. «C’était un caprice, dit-elle. J’étais trop stupide… Je pensais y aller, voir ce que c’était, et que si je n’aimais pas, je reviendrais. Mais quand tu y arrives, t’es piégée et tu ne peux pas partir.» Le djihad spontané, par ennui, endoctriné par la propagande de Daech, le schéma est classique.

En juin 2015, le couple s’envole donc pour la Turquie et y passe même ses premières vacances en amoureux sur la côte méditerranéenne. La manière dont ils ont financé le voyage n’est pas claire. De la côte, ils prennent le bus jusqu’à la ville turque de Gaziantep. Pendant le voyage, Adnan est en communication avec un djihadiste en Syrie, via le réseau wi-fi dans le bus. C’est ce dernier qui donne les instructions sur la façon dont ils doivent traverser la frontière à l’aide d’un passeur. Peu après leur arrivée en Syrie, le couple est emmené en Irak. Ils vivent à Mossoul pendant un certain temps.

Compréhension pour les attentats en Europe

Mais la vie dans le califat est une déception du début à la fin si on croit la description que Selina nous en fait aujourd’hui. Non pas à cause des atrocités de Daech, ni des innombrables personnes qui ont été brutalement assassinées. Toutes ces victimes, Selina ne les mentionne pas dans son récit. Elle n’a guère de sympathie ou d’empathie pour elles, pas même pour les musulmans tués par Daech.

Tout au plus, Selina critique brièvement l’esclavage dans le califat ou la manière dont les églises ont été enlevées aux chrétiens. Elle dit qu’elle «rejetait totalement» de telles actions. Beaucoup de femmes du groupe État islamique expliquent aujourd’hui qu’elles n’ont rien vu, qu’elles ne savaient rien du tout.

Selina aussi. Elle serait restée la plupart du temps à la maison à s’occuper du ménage. Ce qu’elle préférait, c’est regarder des vidéos de l’Ouest avec son mari. Par exemple l’émission de téléréalité française «Les princes de l’amour», qui passait sur W9 et qui montre des séducteurs tentant de trouver l’amour. Ce festival de peaux nues, de corps bodybuildés et d’allusions plus que décolletées était en quelque sorte la caricature de la décadence occidentale dénoncée par l’idéologie de Daech. «Oui, mais bon», dit juste Selina face à cette contradiction.

«Je pense vraiment qu’il y a trop d’hypocrisie dans ce monde et c’est pourquoi il y a du terrorisme. Car on voit que certaines vies valent plus que d’autres»

Selon Selina, l’État islamique n’a pas tenu ses promesses, surtout celles de nature matérielle. Il n’y avait pas de terre promise. Et Adnan est très vite tombé dans les mauvais papiers de certains chefs de Daech, car pendant l’entraînement militaire de base déjà, il n’arrivait pas à suivre, apparemment à cause de ses douleurs. Il ne voulait pas aller au front non plus. Selina le souligne à plusieurs reprises.

Finalement, Daech a arrêté de verser la solde au couple, et ils n’ont jamais reçu leur logement. Selina ne sourit plus. Elle a plutôt l’air en colère. En colère contre les «menteurs» du califat qui n’auraient pas tenu leurs promesses à plusieurs reprises. Elle ne qualifie pas Daech d’organisation terroriste, car d’autres seraient des terroristes bien plus grands. Et elle a toujours une certaine compréhension pour les attaques commises en Europe: «Ce n’est pas OK que les gens meurent dans les rues de Paris, mais ce n’est pas OK non plus que les gens meurent dans les rues de Raqqa. Ce n’est pas OK que des gens meurent, mais devinez quoi, des gens meurent, et c’est comme ça.» Selina fait allusion aux frappes aériennes de la coalition occidentale contre Daech. Dans ce contexte, elle considère les attentats de Paris comme des représailles légitimes, compréhensibles, malgré leur gravité. «Je pense vraiment qu’il y a trop d’hypocrisie dans ce monde et c’est pourquoi il y a du terrorisme. Car on voit que certaines vies valent plus que d’autres.» En nous disant au revoir, Selina sourit à nouveau.

* Noms modifiés par la rédaction (24 heures)