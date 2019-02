Une élue crée le malaise en amenant son garde du corps au Conseil

«Mon combat ne vire pas à la paranoïa»

Pourquoi avez-vous engagé un garde du corps?

Parce qu’à cause de ma lutte contre le deal de rue à Lausanne, j’ai reçu des menaces de mort. Sur les réseaux sociaux. Sur mon téléphone, dont le numéro a circulé sur Snapchat. On me dit qu’on va me planter avec un couteau. Cela dure depuis une semaine. Il faut dire que je l’ai bien cherché aussi… Ce sont des collègues de travail qui m’ont encouragé à le faire. Mourir c’est une chose, prendre un coup de couteau et me retrouver handicapée, ça en est une autre. J’ai bien entendu porté plainte. J’ai fourni toutes les preuves des menaces que j’ai reçues à la police.



Il est armé. C’est nécessaire?

Il travaille comme ça. Ce n’est pas une demande de ma part.



Il vous accompagne partout?

Vous comprendrez bien que je ne vais pas vous révéler quand il me protège et quand il ne le fait pas! Il ne vient pas avec moi chercher une baguette de pain, si c’est ce que vous voulez savoir… On a convenu d’un planning.



Pourquoi ne pas avoir fait appel à la police?

Parce qu’elle n’est pas là pour ça. Et c’est moi qui ai provoqué tout ça. J’assume.



Vous n’en faites pas trop? Votre combat ne vire-t-il pas à la paranoïa?

Non. Si ça peut rassurer mes proches… Je n’avais d’ailleurs pas fait étalage du fait que j’avais un garde du corps. Même ma famille n’était pas au courant avant le Conseil communal de mardi soir. Je ne voulais justement pas que cela tourne à la paranoïa pour eux. J’avais bien sûr prévenu les autorités que je serais accompagnée, mais voilà, l’information a fuité.