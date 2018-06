Une femme disparaît de l'hôpital psychiatrique de Prilly

Marielle S., âgée de 49 ans et domiciliée à Etagnières, a disparu dimanche vers 11h30 de l'hôpital psychiatrique de Prilly. Les recherches entreprises par la police n'ont pas encore permis de la retrouver.

Psychologiquement fragile, Marielle S. pourrait se mettre en danger ou porter atteinte à son intégrité physique.

De corpulence normale, elle mesure 1,68 m, a les cheveux châtains foncés et ondulés jusqu'aux épaules et les yeux bruns. Elle arbore des tatouages sur la cheville droite et sur la nuque (fleurs de lotus), ainsi qu’à un avant-bras.

Toutes les personnes ayant remarqué cette personne ou ayant des renseignements relatifs à sa disparition sont priées de prendre contact avec la police cantonale vaudoise au 021 333 5 333 ou avec le poste de police le plus proche. (24 heures)